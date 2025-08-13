Musk Apple'a Dava Açacak - Son Dakika
Musk Apple'a Dava Açacak

13.08.2025 12:54
Elon Musk, xAI uygulamalarının görünürlüğü için Apple'a karşı hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

??????? Elon Musk, sahibi olduğu xAI'ın uygulamaları Grok ve X'in App Store'da ChatGPT'ye karşı yeterince görünür olmamasını gerekçe göstererek Apple'a karşı hukuki işlem başlatacağını duyururken, OpenAI Üst Yönetici (CEO) Sam Altman ise Musk'ın, X algoritmasını kendi çıkarları için manipüle ettiğini ileri sürdü.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda Musk, Apple'ın yalnızca OpenAI'nin ChatGPT uygulamasına öncelik vererek rekabeti engellediğini savundu.

Musk, "Apple, OpenAI dışındaki herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store'da bir numara olmasını imkansız hale getirecek şekilde davranıyor. Bu açık antitröst ihlaldir. xAI derhal yasal işlem başlatacak." ifadelerine yer verdi.

OpenAI CEO'su Sam Altman ise X üzerinden verdiği yanıtta, Musk'ın X platformunu kendi şirketlerini ve çıkarlarını öne çıkarmak amacıyla manipüle ettiğini iddia etti.

Musk da Altman'ın bu paylaşımına, "Sen yalan söylüyorsun, saçma gönderin 3 milyon görüntülenme almış, benim birçok gönderimden çok daha fazla, oysa benim takipçi sayım seninkinin 50 katı." şeklinde yanıt verdi.

Altman, Musk'a X algoritmasında değişiklik yapıp yapmadığına dair yeminli bir ifade imzalayıp imzalayamayacağını sordu ve eğer durum aksi ise özür dileyeceğini belirtti.

Apple, akıllı cihazlarına ChatGPT'nin entegrasyonu için Haziran 2024'te OpenAI ile ortaklık kurulduğunu duyurmuştu.

Topluluk Notları Musk'ın iddialarını yalanlıyor

Öte yandan, Musk ve Altman'ın X paylaşımlarının altına eklenen "Topluluk Notları"nda Musk'ın iddialarına ters ifadeler yer alıyor.

Notlarda, Çin merkezli yapay zeka aracı DeepSeek'in ocakta App Store'da bir numaraya ulaştığını, Perplexity'nin ise temmuzda Hindistan App Store'unda zirvede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Musk-Altman gerilimi

Elon Musk ile Sam Altman arasındaki anlaşmazlık 2015'te birlikte kurdukları OpenAI üzerinden başladı.

Şirket başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapay zeka girişimi olarak kurulmuş, 2019'da kar amaçlı bir bölüm oluşturulmuştu. Musk, OpenAI'ın Microsoft ile yapılan ortaklıkla, şirketin kurucu misyonundan saparak yalnızca yatırımcı karına öncelik verdiğini savunmuştu.

Musk, 2018'de OpenAI'yı devralmayı teklif etmiş, ancak yönetim kurulu ve Altman bunu reddetmiş, Musk ise şirketten ayrılarak finansmanını çekmişti. O zamandan bu yana taraflar arasında dava süreçleri, sosyal medya atışmaları ve kamuoyu açıklamaları ile süren bir gerilim yaşanıyor.

Elon Musk, şubatta da şirketi 97,4 milyar dolara satın almaya çalışmış ancak yönetim kurulu teklifi reddetmişti.

Kaynak: AA

