Mustafa Bozbey: En kısa sürede tahliye olmayı ve beraat etmeyi bekliyorum

(BURSA) - Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, yargılandığı davanın ilk duruşma sürecinde hakkındaki iddialara belgelerle yanıt verdiğini belirterek, tahliye edilmeyi ve beraat etmeyi beklediğini bildirdi.

Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, 27 yıllık kent yöneticiliği hayatımda, her siyasi ve yerel yönetici gibi ben de pek çok kez hukuki süreçler yaşadım. Türk yargısına güvenim dün de tamdı, bugün de tamdır. Geride bıraktığımız 9 günlük ilk duruşma sürecinde, hakkımda ortaya atılan iddia ve iftiraların hepsine, tek tek, belgeleriyle karşılık verdim. Hakkımda bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen bulunduğum cezaevinden en kısa sürede tahliye olmayı ve beraat etmeyi bekliyor, tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğimle." ifadesini kullandı.