Mustafa\'dan Uluslararası Hesap Verebilirlik Vurgusu

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Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, uluslararası hesap verme sorumluluğunun bulunmamasının İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği suçlarını sürdürmesine neden olduğunu belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans'ı Ramallah'ta kabul etti.

Mustafa, BMGK'nın 2735 sayılı kararının, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkını hedef alan saldırılarının durdurulması, bölgenin insani ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yardım girişlerinin sağlanması, yeniden imara başlanması, işgali sonlandırmak için Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin birleştirilmesi adına bir yol haritası oluşturduğunu" anımsattı.

Gazze Şeridi'nin, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Mustafa, hükümetin yönetiminden sorumlu olduğu bölgede hükümetteki bakanlıkların İsrail saldırıları durur durmaz her düzeyde yardım, yeniden yapılanma, ekonomik toparlanma ve kurumların birleştirilmesi konularında çalışma planları olduğuna işaret etti.

Uluslararası ortaklar ve Avrupa Birliği'nin Filistin devletinin kurulması ve işgalin sona erdirilmesi konusundaki önemli rolünden memnuniyet duyduklarını kaydeden Mustafa, işgalin sona ermesine ve bağımsız bir devletin kurulmasına yol açacak siyasi bir yol oluşturmak için sarf edilen çabaların önemini takdir etti.

Filistin Başbakanı, uluslararası hesap verme sorumluluğunun bulunmamasının İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği suçlarını ve eylemlerini sürdürmesine neden olduğunu belirtti.