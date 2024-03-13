Müzisyen ve besteci Can Canel, Hollywood ve Türkiye'de birçok filmin müziğine imza atıyor.
Son olarak "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan" komedi filminin müziklerini yapan genç müzisyen, film müziği yolculuğunu, aldığı eğitimleri ve içinde bulunduğu projeleri AA muhabirine anlattı.
Çocukluktan beri hep sinemacı olmak istediğini ve yönetmenliğe ilgi duyduğunu belirten Canel, "İleri yaşlarda müzikle tanıştım. Lise zamanında Berklee Müzik Koleji'nin yaz okuluna gitmiştim. Orada film müziği eğitimi vardı. Sinema aşkından dolayı film müziği yapmaya kesin olarak karar verdim." dedi.
Canel, ABD'de film müziği ve kompozisyon alanındaki eğitiminin ardından Los Angeles'ta film müzikleri alanında 3 yıl çalıştığını söyledi.
"Hayranlık duyduğum isimler: John Williams, Howard Shore ve Hans Zimmer"
Sinemada müziğin önemine vurgu yapan Canel, ABD'de müzisyen Emir Işılay'la çalışma imkanı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Netflix'te, Dream Works'un bir animasyonun orkestrasyonlarını yazdım. Oraya yönelik devam eden işler hala var. National Geographic'te benim bir müziğimi kullandılar. Yurt dışında yapılan işlerle burası arasında çok fark var. Orada genelde daha iyi bir iş ortaya çıkarmak adına bu işe daha çok bütçe ayırıyorlar. Burada biraz daha o konuda eksikler var. Ama onu da inşallah genç müzisyenler olarak biz değiştiririz. Bana en çok ilham veren John Williams olabilir. Bütün bestecilerin, hayranlık duyduğu bir isim. Küçük yaşta hep onun yaptığı film müziklerini dinleyerek büyüdük. Onun dışında aşırı önem verdiğim Yüzüklerin Efendisi serisinin bestecisi Howard Shore ve Hans Zimmer. Bunlar benim gerçekten sevdiğim, hayranlık duyduğum isimler."
Can Canel, film müziklerinin çoğu zaman kısa sürelerde ya da bir koşturmacayla yapıldığına dikkati çekerek, "Her ne kadar yaratıcılık kısmını korumaya çalışsam da bir noktada, ister istemez fabrikaya bağlıyor. Her gün masa başı iş gibi oluyor. Bunun için en güzeli o yaratıcılık kısmını kaybetmemektir." ifadelerini kullandı.
"En iyi müzik iki tarafın da çok iyi anlaşmasından geliyor"
Film müziklerinde önceden daha çok orkestra müziğinin baskın olduğunu ancak bugünlerde hibrit ya da elektronik müziğin daha fazla tercih edildiğini aktaran müzisyen Canel, şunları kaydetti:
"Pek çok projede müzisyenler yapımcı ve yönetmenler tarafından yönlendiriliyor. Bir istek var. Ne istediklerini biliyorlar, söylüyorlar, örnek veriyorlar. Dolayısıyla bence ortaya çıkan en iyi müzik, iki tarafın da çok iyi anlaşmasından geliyor. Bunun da bir sürü örneği var. John Williams'ın Star Wars'un müziklerini yaparken George Lukas'la anlaşması, Christopher Nolan'ın Hans Zimmer'le olan çok iyi ilişkisi... Aslında bir yönetmen ne istediğini biliyorsa ve bunu güzel bir şekilde anlatabiliyorsa bence müzisyen de o kadar adrese teslim bir şey yaratıyor ki böyle unutulmaz, akılda kalıcı şeyler çıkıyor."
Canel, müziğini yapacağı filmlerin ya da dizilerin senaryosunu okuduğunu, eğer bittiyse izleyip üzerinde düşünerek demo müzikler hazırladığını, filmin müzik konseptini bu şekilde oluşturduğunu dile getirdi.
Film ve dizi müziklerindeki benzerliklerin sebebini müzisyenden kısa sürede çok iş beklentisi ya da daha önce beğenilmiş işe yakın müzik talep edilmesinden kaynaklanabileceğinin altını çizen Canel, "Burada önemli olan ortaya çıkan eserin izleyici tarafından beğenilmesi. Beğeniliyorsa hiçbir sorun yok demektir." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek hedeflerinden de bahseden genç müzisyen, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Ben meslek anlamında ülkemde kalmak istiyorum. Benim hayalim Türkiye'den çıkacak ve dünya çapında izlenen bir projeye müzik yazmak. Şu anda da tabii çok izlenen, sevilen projelerimiz var. Bütün dünyada konuşulacak bir projeye müzik yazmak benim en büyük hayallerimden biri. Türk bir besteci olarak içeriğinin ne olduğundan ziyade, bizim ülkece dünya sinemasına kattığımız bir projede yer almak hedeflerim" arasında. Şu ana kadar birçok türde müzik yazma fırsatım oldu. Bilim kurgudan komediye, romantikten drama kadar... Bana en çok keyif veren aksiyon ve bilimkurgu türündeki filmlere müzik yazmak. Ne kadar yaratıcılık imkanımı sergileyebilirsem ondan o kadar keyif alıyorum."
Son Dakika › Güncel › Müzisyen ve besteci Can Canel, Hollywood ve Türkiye'de birçok filmin müziğine imza atıyor - Son Dakika
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan bir FETÖ zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' adlı bir program düzenlendi. Programda konuşmacılar, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin etkisini anlattılar. Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde aranan şahıslar üzerine gerçekleştirilen çalışmada 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tarihi sikke bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde durumundan şüphelenilen F.C. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 6,28 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan dev menderesler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı, beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvrılarak görsel bir şölen oluşturdu. Mendereslerin havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri hayran bıraktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Araç ağaca çarparak durabildi ancak karı koca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta şüpheli bir grup şahsı durdurmak için çalışma yaparken 16 yaşındaki bir çocuk ile kovalamaca yaşandı. Yakalanan çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Siirt'te bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu belirtirken, müşteriler uygun fiyatlarla fidanları satın alıyor.
Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.
Sizin düşünceleriniz neler ?