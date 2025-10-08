Müzisyen Cinayetinde Müebbet Hapis Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Müzisyen Cinayetinde Müebbet Hapis Onandı

Müzisyen Cinayetinde Müebbet Hapis Onandı
08.10.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de müzisyen Şener Esen'i öldüren Mehmet Ateş'e indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'in Buca ilçesinde müzisyenlik yapan Şener Esen'i (42) silahla vurarak öldüren Mehmet Ateş'e (28), verilen indirimsiz müebbet hapis cezası istinafta da onandı.

Olay, 4 Şubat 2022'de saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, 1 çocuk babası müzisyen Şener Esen'i kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

Mehmet Ateş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (33) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (36) için de 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Esen'i öldürdüğünü söyledi. 2024 yılının Kasım ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim de uygulamadı. S.Ç. ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Ö.A.'nın eyleminin suçluyu kayırma olduğuna hükmeden heyet, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

CEZASI ONANDI

Kararın ardından avukatların itirazları üzerine dosya istinafa gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Bu sebepten ötürü Ceza Dairesi, istinaf taleplerinin reddine karar verip yerel mahkemece verilen cezaları onadı.

Kaynak: DHA

Mehmet Ateş, Politika, Cinayet, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Müzik, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Cinayetinde Müebbet Hapis Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki
Kızının sözleri hayatının dönüm noktası oldu, 25 yıllık esaretten kurtuldu Kızının sözleri hayatının dönüm noktası oldu, 25 yıllık esaretten kurtuldu
Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan sözler: 400 km fay gerekli Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan sözler: 400 km fay gerekli
Bir anlık dikkatsizlik genç avukatı canından etti Bir anlık dikkatsizlik genç avukatı canından etti
Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu Ortaya çıkan sonuç korkunç Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç
Hikmet Karaman, ’’Sessiz Kal’’ akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım Hikmet Karaman, ''Sessiz Kal'' akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım

11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas’ı ikna etmemizi rica etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti
10:53
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sert tepki geldi
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi
10:25
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı
10:06
Uyuşturucu operasyonunda Mert Yazıcıoğlu da alındı
Uyuşturucu operasyonunda Mert Yazıcıoğlu da alındı
09:31
Feyza Altun “Gözaltı listesinde yokum“ dediği anda alındı
Feyza Altun "Gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı
08:25
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 11:25:18. #7.12#
SON DAKİKA: Müzisyen Cinayetinde Müebbet Hapis Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.