Myanmar, Çinli ve Hintli turistlere kapıda vizeyi üçüncü kez uzattı
Myanmar, hava yoluyla gelen Çinli ve Hintli turistlere yönelik kapıda vize uygulamasını üçüncü kez uzattığını duyurdu. Uygulama 30 Ağustos 2026'dan 29 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olacak; ilk sekiz ayda ülkeyi 701.141 yabancı ziyaret etti.
YANGON, 16 Eylül (Xinhua) -- Myanmar, hava yoluyla ülkeye gelen Çinli ve Hintli turistlere yönelik kapıda vize uygulamasını üçüncü kez uzattığını duyurdu.
Myanmar Kültür, Otelcilik ve Turizm Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, uygulamanın 30 Ağustos 2026'dan 29 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olacağını belirtti.
Açıklamada, ilk sekiz ayda 701.141 yabancı uyruklu kişinin Myanmar'ı ziyaret ettiği ve söz konusu dönemde en fazla ziyaretçinin Tayland ve Çin'den geldiği kaydedildi.
Yabancı turist sayısı geçen yılın aynı döneminde 653.952 seviyesindeydi.
Kaynak: Xinhua
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