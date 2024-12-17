Nablus'ta İsrail Ateşi: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 17 Aralık (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda bulunan Askar Mülteci Kampı'na açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cansız bedeninin Nablus'taki Rafidiye Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Kamp sakinlerini temsil ve organize eden halk komitesinin başkanı Mecid Ebu Kişk, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin pazartesi günü kampa baskın düzenleyerek ateş açtığını, saldırıda 17 yaşındaki Muhammed Ebu Kişk'in hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Batı Şeria, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan şiddet olayları ve İsrail ordusunun baskınlarına sahne oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun açtığı ateş ve düzenlediği hava saldırıları sonucunda Batı Şeria'da 810'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.