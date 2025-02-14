Nablus'taki Yerleşim Karşıtı Gösteriye Müdahale

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen yerleşim karşıtı gösteriye müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde işgal ve yerleşim karşıtı yürüyüş yapıldı.

İsrail ordusu yürüyüş yapan Filistinli göstericilere gaz bombası kullanarak müdahale etti. Gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Beyta beldesindeki müdahalede Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Filistinli onlarca genç ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 909 Filistinli hayatını kaybetti.