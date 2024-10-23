Nadir Hapşırık Vakası Tedavi Edildi - Son Dakika
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Nadir Hapşırık Vakası Tedavi Edildi

Nadir Hapşırık Vakası Tedavi Edildi

Benazir Aydın'ın otoimmünite hastalığı nedeniyle süregelen hapşırıkları, tedaviyle sona erdi.

23.10.2024 20:25
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BATMAN'da aralıksız hapşıran, tedavisi için Ankara'ya sevk edilen Benazir Aydın'ın (24) 'otoimmünite' hastalığına bağlı olarak bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda, hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Aydın, bugün taburcu edildi. Doç. Dr. Enes Şahiner, "Bu vaka gerçekten sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka" dedi.

Batman'da yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Aydın, serum tedavisi uygulanarak taburcu edildi. Aydın, hapşırık nöbeti geçmeyince bu kez Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Batman'daki tetkiklerinin ardından da 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ankara'da yapılan tetkiklerde Benazir Aydın'da 'otoimmünite' hastalığına bağlı olarak, bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda, hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit edildi. Uygulanan tedaviyle hapşırık şikayeti geçen ve sağlığına kavuşan Aydın, bugün taburcu edildi.

'TEDAVİDE BAŞARI SAĞLADIK'

Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner, Benazir Aydın'ın neredeyse 1 aydır ataklar halinde devam eden hapşırık şikayeti olduğunu hatırlatarak, "Bu durum hastamızın beslenme durumunu ileri derecede bozmuştu. Bize başvurduğunda kilo kaybı da vardı. Yaptığımız tetkik ve görüntülemeler neticesinde, otoimmünite dediğimiz, hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit ettik. Bu nedene yönelik yaptığımız hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizde beraber uyguladığımız bu sinirin aşırı hiperaktivitesini ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler neticesinde de başarı sağladık" dedi.

'BÖYLE BİR VAKA HASTANEMİZDE ŞU ANA KADAR GÖRMEDİK'

Doç. Dr. Şahiner, hastanın genel durumunun oldukça iyi olduğunu söyleyerek, "Beslenebiliyor, hapşırık şikayetleri neredeyse hiç yok. Hastamızın aynı zamanda enjeksiyon tedavisiyle beraber bazı bu duruma sebep olan durumları da ortadan kaldırmaya yönelik ilaç tedavisi devam edecek. Devam eden süreçte hastamızın ağızdan kullanacağı bazı ilaç tedavileri olacak" dedi.

Doç. Dr. Enes Şahiner, nadir de olsa hastalığın tekrarlama riski olduğunu söyleyerek, "Bilkent Şehir Hastanesi bu konularda özellikle nadir görülen hastalıklarda çok tecrübeli bir hastane. Ama ona rağmen böyle bir vaka, bu kliniğimizde ya da hastanemizde şu ana kadar görmedik. Dünya literatüründe de nadiren birkaç vaka bildirilmiş tam olarak birebir aynısı olmasa da ama bu vaka gerçekten sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka" diye konuştu.

'HAPŞIRAĞA NEDEN OLAN SİNİRLERİ UYUŞTURDUK'

Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Semih Başkan ise tedavi sürecini anlatarak, "Hapşırağa neden olan sinirleri uyuşturduk, çok güzel sonuçlar elde ettik. İnsan yüz bölgesinde duyusunu alan sinirler vardır. Bu sinirler bazen refleks şeklinde hapşırağa neden olur. Ortaya çıkan durum bu işin sürekli olmasına neden oldu. Dolayısıyla bir otomatisite dediğimiz kendiliğinden devamlı ortaya çıkan kötü bir durum ortaya çıktı. O iletimi engellemek için, otomatisiteyi engellemek için ultrason eşliğinde o sinirleri teker teker bulup, verdiğimiz o siniri uyuşturucu ilaçlarla, lokal anestezi dediğimiz ilaçlarla uyuşturduk ve sonuçta o otomatisiteyi, kendiliğinden refleks oluşturan durumu ortadan kaldırdık ve sonuçta başarılı bir tedavi elde ettik" diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan Benazir Aydın, taburcu edildi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

3-sayfa, Ankara, Batman, Sağlık, Güncel, Aydın, Son Dakika

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