Nallıhan\'da Madenci Eylemi 72. Gününe Girdi

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Bu akşam maçı vardı! Hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, 72. saatini geride bıraktı. 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi, direnişlerini sürdürüyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü bölgede, zaman zaman yağan yağmur da eylemcileri zor durumda bıraksa da, işçiler direnmeye devam ediyor. Yer üstünde süren eylemler sırasında işçiler ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bazı işçiler ise çadırlarda dinlenerek yeni günün direnişine hazırlandı. Eyleme sadece madenciler değil, aileleri de katıldı. Çocuklar, gece saatlerine kadar maden sahasında babaları, abileri ve yakınlarıyla birlikte direniş alanında vakit geçirdi.

Sabah saat 08.00 itibarıyla eylemin 72. saati geride kaldı ve madenciler, yağmurun altında, direnişin dördüncü gününe başlamış oldu. İşçilerin seslerini duyurabilmek için kullandıkları, "Sesimizi duyan yok mu?" sloganı, yalnızca kendi mücadelelerini değil, Türkiye kamuoyuna yönelik güçlü bir çağrıyı da içeriyor. Eylemdeki madencilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sağ kurtarılan depremzedelerden de dayanışma mesajları geldi. Depremzedeler, maden işçilerinin haklarının korunması için desteklerini ifade ettiler. Depremzedelerin gönderdiği bu dayanışma mesajları, madencilerin moralini yükseltti ve mücadelelerine olan kararlılıklarını pekiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de direnişin sürdüğü maden sahasında işçilere destek sağladı. Belediye, eylemdeki işçilere çadır ve sıcak yemek temin ederken, sağlık koşullarını iyileştirmek için de mobil tuvalet aracı gönderdi. Belediye bu yardımları, işçilerin direniş koşullarının daha sağlıklı ve dayanışma içinde sürdürülmesi amacıyla sağladı.