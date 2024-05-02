Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçedeki öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.
Nallıhan Kapalı Spor salonunda düzenlenen turnuvaya 5 kategoride 200'den fazla öğrenci katılırken, turnuvanın açılış törenine Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de katıldı.
Turnovanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokoll üyeleri tarafından verildi.
Ödül törenine Nallıhan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Milli Eğitim Müdürü Hakan Keşküş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ramazan Tandoğan katıldı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Gençler Arasında Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?