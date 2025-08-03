Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
S.Y'nin kullandığı 59 DS 313 plakalı otomobil, Ankara- İstanbul kara yolunda, A.U. yönetimindeki 26 AEF 276 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A.U'nun kullandığı araçta bulunan Hatice U. (51) sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücüler ile O.U. ve A.K. Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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