Nanjing ve İstanbul'dan Kültürel Miras Diyaloğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nanjing ve İstanbul'dan Kültürel Miras Diyaloğu

Nanjing ve İstanbul\'dan Kültürel Miras Diyaloğu
03.07.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nanjing ve İstanbul, kültürel mirasın korunması için İstanbul'da ortak bir diyalog etkinliği düzenledi.

İSTANBUL, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yangtze Nehri kıyısında yüzyıllar boyunca siyasi, kültürel ve ticari yaşamın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkan Nanjing ve Asya ile Avrupa'yı buluşturan medeniyetlerin kesişim noktası İstanbul, tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik ortak arayışlarını bu kez İstanbul'da düzenlenen bir diyalog etkinliğinde ele aldı.

Perşembe günü İstanbul'da "Nehir ve Deniz Bağlantıları, İpek Yolu Üzerindeki Yoldaşlar" temasıyla düzenlenen Nanjing-İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu'nda, Antik İpek Yolu'yla birbirine bağlanan bu iki kadim kentin tarih boyunca şekillenen kültürel birikimi, günümüzün koruma ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildi. Etkinlikte, kültürel mirasın korunmasında yerel yönetimlerin, uluslararası kuruluşların ve akademik çevrelerin üstlenebileceği ortak rol öne çıktı.

Etkinliğe video bağlantısıyla katılan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Avrupa Bölge Bilim ve Kültür Bürosu (Venedik Ofisi) Kültür Bölümü Başkanı Frederique Aubert, hem Nanjing'in hem de İstanbul'un insanlık tarihi açısından zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını belirtti. Aubert, iki kentin mirasın korunmasına ilişkin deneyimlerinin, tarihi kentlerin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından uluslararası ölçekte örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Toplantıda, tarihi kentlerin yalnızca geçmişin izlerini taşıyan mekanlar değil, aynı zamanda günümüz kent yaşamında kimlik, aidiyet ve kültürel sürekliliğin taşıyıcısı olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, Nanjing ile İstanbul arasındaki temasların, iki kentin farklı tarihsel deneyimlerine rağmen benzer koruma sorunları ve ortak çözüm arayışları etrafında şekillendiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Huriye Merve Gedik de diyalog buluşmasının iki kentin birbirini daha yakından tanıması açısından önemli bir zemin sunduğunu söyledi. Aralarındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen bu tür temasların şehirlerin mimarisi, gelenekleri, tarihi ve kimliği hakkında daha derinlikli bir anlayış geliştirilmesine katkı sağladığını belirten Gedik, "Bu durum aslında her iki tarafı da besleyen bir süreç yaratma şansı tanıyor. Bu konudaki işbirliğimizi artırmak, birbirimizden öğrendiğimiz ve karşılıklı ziyaretlerle farklı fikirleri paylaştığımız son derece verimli süreçlerin başlamasını sağlayacaktır" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ise kültürel miras alanındaki işbirliğinin yalnızca kurumsal düzeyde değil, akademik alanda da güçlenmeye başladığına dikkat çekti. Güçhan, Çin'in önde gelen mimarlık kurumlarından Güneydoğu Üniversitesi ile üç yıl önce imzaladıkları işbirliği protokolünü hatırlatarak, Çin'in kendine özgü ve son derece zengin kültürel mirasının yanı sıra özgün bir koruma anlayışına da sahip olduğunu, bunun da karşılıklı öğrenme açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Bizim açımızdan bu işbirliği son derece kıymetli" diyen Güçhan, "Tüm bu birikimleri bir araya getirerek, karşılıklı kültürlerimizi anlama ve yorumlama biçimlerimizi paylaşma noktasından hareketle çok nitelikli uluslararası ortak projeler geliştirilebileceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nanjing Belediyesi Enformasyon Ofisi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin'in Ankara Büyükelçiliği ve Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Etkinliğe iki ülkenin yayıncılık, edebiyat ve medya çevrelerinden 100'den fazla kişi katıldı.

Geçmişte İpek Yolu üzerinden mal, insan ve fikir akışına tanıklık eden Nanjing ve İstanbul, bugün kültürel mirasın korunmasına ilişkin deneyimlerin paylaşımı üzerinden yeni bir bağ kuruyor. İstanbul'da düzenlenen diyalog buluşması da bu iki kadim kentin yalnızca geçmişin mirasını korumayı değil, onu çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlayarak geleceğe taşımayı ortak bir sorumluluk olarak gördüğünü ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

Kültür Sanat, İstanbul, Nanjing, Güncel, Kültür, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nanjing ve İstanbul'dan Kültürel Miras Diyaloğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
Diyanet’in Cuma hutbesinde “Deniz Göktaş“ detayı Diyanet'in Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
İsmail Kartal’ın en çok istediği isimdi Anlaşma sağlandı İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:34
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:20:22. #7.12#
SON DAKİKA: Nanjing ve İstanbul'dan Kültürel Miras Diyaloğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.