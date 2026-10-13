Nanning\'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, Guangxi\'nin stratejisine platform sağlıyor

Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, Guangxi'nin stratejisine platform sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-ASEAN Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi, Nanning'de Guangxi'nin ulusal yapay zeka stratejisini uygulaması için platform işlevi görüyor. Merkez, yapay zeka alanında Çin-ASEAN işbirliğinin derinleştirilmesine destek sağlıyor.
NANNİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Çin-ASEAN Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi, bölgenin ulusal yapay zeka geliştirme stratejisini hayata geçirmesi ve yapay zeka alanında Çin-ASEAN işbirliğini derinleştirmesi için önemli bir platform işlevi görüyor.
Kaynak: Xinhua
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