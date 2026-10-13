Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, Guangxi'nin stratejisine platform sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, Guangxi'nin stratejisine platform sağlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nanning\'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, Guangxi\'nin stratejisine platform sağlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin-ASEAN Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi, Nanning'de Guangxi'nin ulusal yapay zeka stratejisini uygulaması için platform işlevi görüyor. Merkez, yapay zeka alanında Çin-ASEAN işbirliğinin derinleştirilmesine destek sağlıyor.

NANNİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Çin-ASEAN Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi, bölgenin ulusal yapay zeka geliştirme stratejisini hayata geçirmesi ve yapay zeka alanında Çin-ASEAN işbirliğini derinleştirmesi için önemli bir platform işlevi görüyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:07:56. #7.12#
SON DAKİKA: Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, Guangxi'nin stratejisine platform sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei