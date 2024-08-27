Narkoçelik-35 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-35 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-35 operasyonları kapsamında 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ve 888 bin 923 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

27.08.2024 09:19
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 49 ilde düzenlenen "Narkoçelik-35" operasyonlarında, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu, 888 bin 923 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 336 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında olduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 832 ekip, 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 336 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ile 888 bin 923 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-35 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkoçelik-35 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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