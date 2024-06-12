Narlıdere Orman Yangınıyla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

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1) NARLIDERE ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede kaynak yapan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

(BİLGİ)

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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2) AKARYAKIT İSTASYONU BİTİŞİĞİNDEKİ PALET FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması devam ediyor.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Kocaeli Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gebze ilçemiz Balçık Köyü Şile yolunda bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı ihbarı üzerine olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleriyle birlikte trafik ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşılan yangından dolayı tüm Kocaelili hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."