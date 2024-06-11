NATO Genel Sekreteri: Müttefik Ülkelerin İstihbarat Paylaşımı Önemli - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Müttefik Ülkelerin İstihbarat Paylaşımı Önemli

NATO Genel Sekreteri: Müttefik Ülkelerin İstihbarat Paylaşımı Önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan kaynaklanan hibrit saldırılara karşı müttefik ülkelerin istihbarat paylaşımı yapmasının önemli olduğunu söyledi. Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

11.06.2024 18:47
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan kaynaklanan hibrit saldırılara karşı müttefik ülkelerin istihbarat paylaşımı yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

B9 ülkelerinin NATO'nun savunmasında kritik rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, bu ülkelerin İttifak'ın çok uluslu 8 muharebe grubuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde müttefiklerin, Ukrayna'ya desteği daha sürekli ve kurumsal hale getirmek konusunda anlaşmasını umduğunu ifade ederek, Kiev'e her yıl yaklaşık 40 milyon avro sağlanmasının ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Ukrayna'yı her müttefik farklı şekillerde destekliyor"

Polonya ve Belarus sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruya Stoltenberg, "Polonya ile Belarus sınırında gördüğümüz şeyin, İttifak genelinde göçmenlerin komşuları sindirmek için kullanıldığı. Bunun, farklı türden hibrit faaliyetlerin bir örneği olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Stoltenberg, Rusya'nın ve Belarus'un Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini baltalamak amacıyla "sabotaj girişimleri, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları" yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"NATO'nun yapabileceği şey farkındalığı artırmak, bilgi alışverişinde bulunmak, kritik altyapının korunmasını artırmak ve müttefiklerin bu farklı hibrit türleriyle mücadele etmelerine yardımcı olacak şekilde istihbarat paylaşmamızı sağlamaktır."

İttifak ülkeleri arasında Ukrayna'ya destek konusunda farklı tutumlar olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Stoltenberg, savaşın başladığı 2022'den bu yana müttefik ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne "güçlü desteğini" bildirdiğini anımsattı.

Stoltenberg, her müttefikin Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağladığının altını çizerek, bazılarının silah tedarik ederken bazılarının ise diğer desteklere odaklandığını aktardı.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu, 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri: Müttefik Ülkelerin İstihbarat Paylaşımı Önemli - Son Dakika

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