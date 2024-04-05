NATO Genel Sekreteri: NATO Avrupa güvenliğinin temel taşıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Genel Sekreteri: NATO Avrupa güvenliğinin temel taşıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa güvenliğinin temel taşı olan NATO'nun, Avrupalı müttefiklerini korumaya devam edeceğini belirtti. Stoltenberg, NATO'nun amacının savaşı önlemek olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin NATO'nun varlığı sayesinde korunduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın Avrupa'daki istihbarat faaliyetlerinin arttığını ve NATO'nun bu konuda önlemler aldığını söyledi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteği de vurgulayarak, Türkiye'nin NATO'nun güney kanadında önemli bir rol oynadığını belirtti.

05.04.2024 18:41  Güncelleme: 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olduğunu ve öyle de kalacağını söyledi.

Jenst Stoltenberg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalı müttefikleri korumaya devam edeceklerini belirterek, "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle de kalacaktır." dedi.

NATO'nun amacının savaşmak olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO'nun amacı savaşı önlemektir. ve bunu 75 yıldır başarıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir orduya ihtiyacı olup olmadığını da değerlendiren Stoltenberg, şunları söyledi:

"AB'nin NATO'su var. Avrupalı NATO müttefiklerinin de NATO'su var. AB'de yaşayan insanların yüzde 96'sı bir NATO ülkesinde yaşıyor. Dolayısıyla NATO, Avrupalı NATO müttefiklerinin korunmasını sağlayan bir örgüttür. NATO, Avrupa'yı savunmak için vardır. Ancak elbette AB'nin savunma üretimini arttırma, Avrupa savunma sanayindeki parçalanmanın üstesinden gelme ve Avrupalı NATO müttefikleri arasında savunma harcamalarını arttırma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

" Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinin son yıllarda Avrupa'da daha aktif hale geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg şunları dile getirdi:

"Rus istihbarat servislerinin uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca faaliyetlerini artırma girişimlerinde bulunduklarını da görüyoruz. Elbette NATO müttefikleri bunu çok yakından takip ediyor. Rus güvenlik istihbarat servislerinin NATO müttefiki ülkeler arasında veya içinde yasa dışı faaliyetler yürütmesini zorlaştırmak için bazı önlemler de aldık. NATO'nun müttefikleri arasında istihbarat paylaşımı konusunda birçok çalışması var. Rus personeli NATO karargahından da sınır dışı ettik çünkü aslında diplomatik çalışma değil istihbarat çalışması olan faaliyetler yürüttüklerini gördük."

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya F-16'ları tedarik ettiğine işaret eden Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin F-16'ları tedarik etmesi ve aynı zamanda F-16'lar için eğitim ve silah sağlaması, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı önemli askeri desteğin bir başka örneğidir." dedi.

Jens Stoltenberg, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'daki savaşı tümden değiştirecek "tek bir sistem" olmadığını belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun güney kanadında Türkiye'nin önemine dikkati çekerek, "AB üyesi olmayan bir müttefik. NATO üyesi ama AB üyesi değil. Güney kanadı için, Karadeniz için, Irak ve Suriye sınırı için son derece önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri: NATO Avrupa güvenliğinin temel taşıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:37 Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 19:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri: NATO Avrupa güvenliğinin temel taşıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement