NATO Genel Sekreteri: NATO Avrupa güvenliğinin temel taşıdır

Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olduğunu ve öyle de kalacağını söyledi.

Jenst Stoltenberg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalı müttefikleri korumaya devam edeceklerini belirterek, "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle de kalacaktır." dedi.

NATO'nun amacının savaşmak olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO'nun amacı savaşı önlemektir. ve bunu 75 yıldır başarıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir orduya ihtiyacı olup olmadığını da değerlendiren Stoltenberg, şunları söyledi:

"AB'nin NATO'su var. Avrupalı NATO müttefiklerinin de NATO'su var. AB'de yaşayan insanların yüzde 96'sı bir NATO ülkesinde yaşıyor. Dolayısıyla NATO, Avrupalı NATO müttefiklerinin korunmasını sağlayan bir örgüttür. NATO, Avrupa'yı savunmak için vardır. Ancak elbette AB'nin savunma üretimini arttırma, Avrupa savunma sanayindeki parçalanmanın üstesinden gelme ve Avrupalı NATO müttefikleri arasında savunma harcamalarını arttırma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

" Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinin son yıllarda Avrupa'da daha aktif hale geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg şunları dile getirdi:

"Rus istihbarat servislerinin uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca faaliyetlerini artırma girişimlerinde bulunduklarını da görüyoruz. Elbette NATO müttefikleri bunu çok yakından takip ediyor. Rus güvenlik istihbarat servislerinin NATO müttefiki ülkeler arasında veya içinde yasa dışı faaliyetler yürütmesini zorlaştırmak için bazı önlemler de aldık. NATO'nun müttefikleri arasında istihbarat paylaşımı konusunda birçok çalışması var. Rus personeli NATO karargahından da sınır dışı ettik çünkü aslında diplomatik çalışma değil istihbarat çalışması olan faaliyetler yürüttüklerini gördük."

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya F-16'ları tedarik ettiğine işaret eden Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin F-16'ları tedarik etmesi ve aynı zamanda F-16'lar için eğitim ve silah sağlaması, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı önemli askeri desteğin bir başka örneğidir." dedi.

Jens Stoltenberg, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'daki savaşı tümden değiştirecek "tek bir sistem" olmadığını belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun güney kanadında Türkiye'nin önemine dikkati çekerek, "AB üyesi olmayan bir müttefik. NATO üyesi ama AB üyesi değil. Güney kanadı için, Karadeniz için, Irak ve Suriye sınırı için son derece önemli." diye konuştu.