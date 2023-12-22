 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NATO Genel Sekreteri: Putin Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri: Putin Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile arasındaki savaşın Rusya açısından stratejik bir yenilgi olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybettiğini savundu. Stoltenberg, Ukrayna'nın başlangıçta işgal ettikleri toprakların yüzde 50'sini kurtardığını ve Rusya'nın yüzlerce uçağını, binlerce tankını kaybettiğini, siyasi olarak daha da izole olduğunu ve ekonomisinin zayıfladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri: Putin Ukrayna\'yı sonsuza kadar kaybetti
22.12.2023 - 14:48,
Abone Ol

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile arasındaki savaşın Rusya açısından stratejik bir yenilgi olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybettiğini savundu.

Stoltenberg, Alman Haber Ajansının (DPA) sorularını yanıtladı.

Savaş alanındaki durumun çok zor olduğunu ve cephe hattında son haftalarda pek değişim olmadığını ifade eden Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Ancak nereden başladığımızı hatırlamamız gerekiyor. Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ettiğinde çoğu kişi, birkaç gün içinde Kiev'in kontrolünü ele geçireceğinden korkuyordu. O zamandan bu yana Ukraynalılar, başlangıçta işgal ettikleri toprakların yüzde 50'sini kurtarmayı başardı. Kiev, Harkov ve Herson'da büyük muharebeler kazandılar, bunlar dikkate değer askeri zaferler. Ukrayna, kendisini egemen ve bağımsız bir devlet olarak ortaya koydu ve bu süreçte Rusya'ya ağır kayıplar verdirdi."

"Putin, Rusya'nın komşularına hükmedebileceği bir Avrupa istiyor"

Stoltenberg, Rusya'nın kayıplarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu işgalin sözde amacı Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) doğru ilerlemesini engellemekti. Putin, Rusya'nın komşularına hükmedebileceği bir Avrupa istiyor ancak Ukrayna, şu anda NATO ve AB'ye her zamankinden daha yakın. Bu, Rusya için büyük bir stratejik yenilgidir. Başkan Putin, Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetmiştir. Buna ek olarak Rusya yüzlerce uçağını, binlerce tankını kaybetti ve 300 bin askeri öldü ya da yaralandı. Rusya, ayrıca siyasi olarak daha da izole oldu ve ekonomisi zayıfladı. Enflasyon yükseliyor ve yaşam standardı düşüyor."

Brüksel'de oturup savaş alanında çok zor kararlar verenleri yargılamak konusunda çok ihtiyatlı olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın cephede önemli bir ilerleme kaydedememesinin nedenlerine ilişkin, "Rus ordusu, büyük mayın tarlaları yaptı, siperler kazdı. Savaş tankları için, iyi hazırlanmış savunma hatları inşa etmek için zamanı oldu. Bu savunma hatlarına nüfuz etmek zordur, özellikle de bu operasyonları gerçekten destekleyebilecek bir hava gücünüz yoksa." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rusya, Avrupa Birliği, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri: Putin Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetti - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:43
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri: Putin Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement