NATO Genelkurmay Başkanları Küresel Zorlukları Görüşüyor

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NATO Genelkurmay Başkanları, Mark Rutte'nin genel sekreterliğinde ilk kez, küresel zorluklarla mücadele etme gündemiyle bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, açılışta yaptığı konuşmada "Gelecekteki güvenliğimiz tehlikede. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürüyor. Rusya'nın ülkelerimize karşı düşmanca eylemleri; siber saldırılar, suikast girişimleri, sabotaj eylemleri ve daha birçok şeyle hızlanıyor. Bunlar istikrarsızlaştırma eylemleri ve kampanyaları." dedi.

Rusya'nın bu eylemlerini Çin, Kuzey Kore ve İran'la koordine ettiğini ifade eden Rutte, "Bu arada terörizmden nükleer yayılmaya, bilgi kirliliğine ve iklim değişikliğine kadar birçok başka tehlike de devam ediyor. Dolayısıyla güvenlik tablosu iyi görünmüyor ancak onu korumak için ne yapmamız gerektiğini tam olarak biliyoruz." diye konuştu.

Rutte, "Sağlam askeri planlarımız var. Güçlerimizin hazırlığı arttı. Askeri tatbikatlar daha büyük ve daha sık. Bunların hepsi gerekli ancak önümüzdeki dört veya beş yıl içinde yolumuza çıkacak tehlikelerle başa çıkmak için yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Tekrarlamama izin verin; savaş zihniyetine geçme zamanı." uyarısını yineleyen Rutte, şöyle devam etti:

"Savaşı önlemek için önce ona hazırlanmanız gerekiyor. Bu, savunmaya daha fazla harcama yaparak daha fazla ve daha iyi yetenekler üreterek savunmamızı daha da güçlendirmemiz gerektiği anlamına gelir. Hepimizin bitirmek istediği savaşın gidişatını değiştirmek için Ukrayna'yı daha fazla desteklememiz gerekir. Ancak her şeyden önce, kalıcı bir barış istiyoruz. Ayrıca dünya çapındaki ortaklarımızla el ele çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kremlin stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı"

İki günlük toplantıya başkanlık edecek NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer de "Görevimiz İttifak'ın caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek, aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya'nın sebepsiz saldırganlığına karşı direnişini desteklemektir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl konuşmasına değinen Bauer, "Başkan Putin, tek pişmanlığının Rusya'nın Ukrayna'yı daha önce işgal etmemiş olması olduğunu ve 2025'i 'Anavatan Savunucusu yılı' ilan ettiğini belirtti. Gerçek şu ki; Kremlin stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı. 700 bin Rus öldürüldü ve yaralandı. Tüm Rus halkı savaş yükü altında eziliyor." diye konuştu.

"Ukrayna'nın tam desteğimize ihtiyacı var ve bunu hak ediyor. Desteğimiz hayırseverlik değil. İttifak'ın siyasi ve askeri çıkarınadır." ifadelerini kullanan Bauer, şöyle devam etti:

"Bugün ve yarın Genelkurmay Başkanlarıyla küresel çapta yaygın istikrarsızlığın üstesinden nasıl en iyi şekilde geleceğimizi ve askeri iş birliğimizi, aynı standartlara nasıl sahip olacağımızı, birlikte çalışabilirliğimizi nasıl artırabileceğimizi en üst askeri düzeyde tartışacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel yankıları var ve NATO da Çin'in uluslararası güvenlikte oynadığı rol konusunda derin endişe duyuyor. Nükleer güçleri de dahil olmak üzere askeri birikimi konusundaki şeffaflık sıfır seviyesinde. Çin komşularına karşı giderek daha saldırgan davranışlar sergilemeye devam ediyor ve Rusya'nın savaş çabasına kolaylaştırıcı etki yapıyor. Tüm bunlara verilecek en iyi yanıt, her zamankinden daha sıkı bir şekilde bir arada durmak, daha yakın olmak ve daha birleşik olmaktır."

Türkiye toplantıda Genelkurmay Başkanı Metin Gürak tarafından temsil ediliyor.

Genelkurmay başkanları, geleneksel olarak Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kez olmak üzere, yılda üç defa bir araya geliyor.