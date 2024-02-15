NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya Destek ve İttifak'ın Güçlendirilmesi İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya Destek ve İttifak'ın Güçlendirilmesi İçin Bir Araya Geldi

NATO Savunma Bakanları Ukrayna\'ya Destek ve İttifak\'ın Güçlendirilmesi İçin Bir Araya Geldi

NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'ya destek ve İttifak'ın güçlendirilmesi gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda, NATO'nun caydırıcılık ve güvenliğinin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması gibi konular ele alındı. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın sağlık nedenleriyle toplantıya katılamaması üzerine NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith görev aldı. Toplantının ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak ve İsveç de davetli ülke olarak katılacak.

15.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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NATO ülkelerinin Savunma Bakanları Ukrayna'ya destek ve İttifak'ın güçlendirilmesi gündemiyle bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta yapılan toplantının açılışında, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, geçen yıl Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda NATO'nun caydırıcılık ve güvenliğinin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması konularının görüşüleceğini belirtti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sağlık nedenleriyle toplantıya katılmazken onun yerini NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith aldı.

Savunma Bakanlarının toplantısının ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak. Bu toplantıya davetli ülke İsveç de katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya Destek ve İttifak'ın Güçlendirilmesi İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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