NATO, savunmayı güçlendirmek için müttefiklerden daha fazla yatırım istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO, savunmayı güçlendirmek için müttefiklerden daha fazla yatırım istiyor

NATO, savunmayı güçlendirmek için müttefiklerden daha fazla yatırım istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından İttifak'ın savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini ve bunun için müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Stoltenberg, ayrıca Ukrayna'ya destek verilmesi ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından dönüşüme girerek savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini ve bunu sağlamak için müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısı için bulunduğu Çekya'daki Senato'da konuşma yaptı.

???????Çekya'nın başkenti Prag'daki toplantılar ve temmuzda ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak zirvenin 3 ana gündem maddesi olduğunu belirten Stoltenberg, bunların, İttifak'ın savunma kapasitesini ve hazırlığını artırmak, Ukrayna'daki savaş ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklıkların güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

NATO'nun Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bir dönüşüme girdiğini ve savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini anlatan Stoltenberg, bu yöndeki çabaların devam etmesi ve müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, bu doğrultuda müttefiklerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefinin yerine getirilmesinin öneminden bahsederek, "32 müttefikin 18'i GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcıyor ama temmuzdaki zirveye kadar bu rakamın artmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'ya desteğe devam" vurgusu

Rusya'nın, Ukrayna'da savaş başlattığında "Ukrayna ordusunun beceri ve kararlılığı ile NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı destekleme kararlılığını hafife aldığı" yorumunu yapan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin yüzde 99'unun müttefiklerden geldiğine işaret etti.

Stoltenberg, buna rağmen sağlanan yardımların yeterli olmadığını vurgulayarak, son aylarda mühimmat ve diğer askeri destek sağlanmasında gecikmeler yaşandığını söyledi.

NATO'nun kararlılığını göstermek ve daha öngörülebilir destek sağlamak amacıyla Ukrayna'ya çok yıllı mali taahhütte bulunmasını önerdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Bu tür çok yıllı taahhütler Ukraynalıların ülkelerini savunmalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda Moskova'ya uzun vadede yanlarında olduğumuza dair çok önemli bir mesaj gönderecektir." dedi.

Asya-Pasifik'teki ortaklıkları güçlendirme mesajı

Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini kaydeden Stoltenberg, "güvenliğin bölgesel değil küresel olduğunu" bildirdi.

Stoltenberg, temmuzdaki zirveye Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore liderlerinin katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İran, Çin ve Kuzey Kore'yi, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullandığı askeri yardımlarda bulunmakla eleştiren Stoltenberg, "Çin'in ekonomisine verdiği destek olmadan Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı yapamazdı. Rusya geleceğini Pekin'e ipotek ediyor, füze ve nükleer programlarına yardımcı olmak için Kuzey Kore ve İran ile teknoloji işbirliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya'nın başkenti Prag'da 30-31 Mayıs'ta gayriresmi formatta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Kırım, Rusya, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, savunmayı güçlendirmek için müttefiklerden daha fazla yatırım istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:12:03. #1.11#
SON DAKİKA: NATO, savunmayı güçlendirmek için müttefiklerden daha fazla yatırım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement