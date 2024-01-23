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NATO, 1,2 Milyar Dolarlık Top Mermisi Sözleşmesi İmzaladı - Son Dakika
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NATO, 1,2 Milyar Dolarlık Top Mermisi Sözleşmesi İmzaladı

NATO, savunma kabiliyetini güçlendirmek ve Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında obüs mermileri, tank mühimmatı ve tanksavar güdümlü füzeler de yer alıyor. NATO, Temmuz 2023'ten bu yana 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza atmış durumda. Sözleşme ile Ukrayna'nın cephane ihtiyacı da karşılanacak.

NATO, 1,2 Milyar Dolarlık Top Mermisi Sözleşmesi İmzaladı
23.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:38
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NATO, ittifakın savunma kabiliyetini güçlendirmek ve Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy Cummings, 1,2 milyar dolarlık sözleşmenin imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının "mühimmat savaşına" dönüştüğü yorumunu yaparak; obüs mermileri, tank mühimmatı, tanksavar güdümlü füzeler ve 155 milimetrelik mühimmat için yaklaşık 4 milyar dolar ve Patriot önleme füzeleri için de 5,5 milyar dolarlık anlaşmalar da dahil olmak üzere NATO'nun, Temmuz 2023'ten bu yana 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza attığını hatırlattı.

İttifak'ın savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik yüz binlerce adet 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolar değerinde sözleşmenin imzalandığını duyuran Stoltenberg, bu sözleşmenin Ukrayna'nın cephane ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

"NATO ülkelerine yönelik doğrudan tehdit yok" vurgusu

Stoltenberg, NATO müttefiklerine doğrudan veya yakın zamanda yönelebilecek bir tehlikenin bulunmadığını aktararak, öte yandan NATO'nun tetikte olmaya devam ettiğini ve olası saldırıları önlemek için İttifak'ın doğu kesimindeki varlığını artırdığını kaydetti.

Bu çabalara örnek olarak, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı ve mayıs sonuna kadar sürmesi öngörülen Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatını gösteren Stoltenberg, bu hafta başlayacak tatbikatın son on yılların en büyük NATO tatbikatı olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, tatbikatın, müttefiklerin "birbirini koruma kararlılığını" gösterdiğini belirterek, "Tüm bunları, NATO topraklarının her karışını korumaya hazır olduğumuza dair Moskova yönetiminde oluşacak herhangi bir yanlış hesaplama veya yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Gerekli hazırlığa ve güce sahip olduğumuzdan emin olmak için yapıyoruz. Bunu yaptığımız sürece NATO'ya karşı herhangi saldırı olmayacaktır." dedi.

Cummings ise sözleşme ile siparişi verilen top mermilerinin beklenen teslim süresinin 24 ila 36 ay olacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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