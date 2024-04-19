- NATO'dan Ukrayna'ya "daha fazla" hava savunma desteği
Stoltenberg: "Ukrayna'ya yardım hayırseverlik değil, güvenliğimize yatırımdır"
BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO savunma bakanları, Ukrayna'ya hava savunma dahil daha fazla askeri destek sağlama konusunda anlaştı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya saldırılarının artması nedeniyle talep ettiği NATO-Ukrayna Konseyi savunma bakanları çevrimiçi toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO savunma bakanları, Ukrayna'ya hava savunma dahil daha fazla askeri destek sağlama konusunda anlaştı. NATO, ittifak genelindeki kapasitelerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdi ve Ukrayna'ya sunulabilecek sistemler bulunuyor. Yakında, Ukrayna'ya sunulacak hava savunma kapasiteleriyle ilgili yeni duyurular bekleyebilirsiniz" dedi.
"Almanya'nın çabalarını memnuniyetle karşılıyorum"
Toplantıya uzaktan katılan Zelenskiy'nin konseye savaş alanındaki gelişmeler ve Ukrayna'nın hava savunma sistemi ihtiyacına ilişkin brifing verdiğini açıklayan Stoltenberg, "Almanya'nın çabalarını, özellikle Ukrayna'ya ilave bir Patriot sistemi teslim etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Patriot'lara ek olarak müttefiklerin sağlayabilecekleri diğer silahlar arasında Samp-T'ler de var. Böyle sistemlere sahip olmayan birçok müttefik ise Ukrayna'ya bunların satın alınabilmesi için finansal destek taahhüdünde bulundu" şeklinde konuştu.
"Hollanda da 4 milyar euroluk askeri destek açıkladı"
Bugünkü toplantıda NATO savunma bakanlarının başta mühimmat ve dronlar olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Her NATO müttefiki ne tedarik edeceğine karar verecek. Bazı müttefikler, toplantı sonrasında somut taahhütlerde bulundu ve sonuçlandırılanlar yakında duyurulacak" ifadelerini kulandı.
Yardımların yola çıktığını vurgulayan Stoltenberg, "Bu hafta Danimarka yeni bir taahhütte bulundu ve Hollanda da 4 milyar euroluk askeri destek açıkladı. Çekya, mühimmat inisiyatifi çerçevesinde yarım milyon top mermisi teminini doğruladı. ABD Kongresi'nde Ukrayna için kritik yardım paketinin oylanması sürecindeki ilerlemeyi de memnuniyetle karşılıyorum. Tasarının daha fazla geciktirilmeden geçirilmesini bekliyorum" diye konuştu.
Ukrayna'nın bu silahları Rusya'nın harp kapasitelerini imha etmek için kullandığını vurgulayan Stoltenberg, "Bu hepimizin güvenliğine katkı sağlıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya yardım hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır" dedi.
"Rus uçaklarının düşürülmesi, Ukrayna'nın savunma hakkı çerçevesindedir"
Ukrayna'ya teslim edilecek hava savunma sistemlerinin Rusya topraklarındaki askeri hedefler üzerinde kullanılması yönünde bir kısıtlama olup olmayacağına yönelik soruya Stoltenberg, "Unutmamamız gereken şey, söz konusu olan şeyin Rusya'nın komşusu Ukrayna'yı hedef aldığı bir saldırı savaşı olduğudur. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır ve bu, Ukrayna dışındaki meşru askeri hedeflerin vurulmasını da içerir. Yani Ukrayna'ya saldırıda kullanılan Rus uçaklarının düşürülmesi, Ukrayna'nın kendini savunma hakkı çerçevesindedir" şeklinde konuştu.
"Orta Doğu'da patlak verecek yeni bir savaş hiçbir tarafın yararına olmayacaktır"
Stoltenberg, NATO müttefiklerinin İran ve İsrail arasındaki çatışmaya yaklaşımına ilişkin soruya ise, Orta Doğu'da patlak verecek yeni bir savaşın hiçbir tarafın yararına olmayacağı cevabını verdi. Stoltenberg, "Çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor. Bu nedenle bütün taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.
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