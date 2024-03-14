NATO Ülkeleri Savunma Harcamaları Hedefine Yaklaşıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu yıl 11 müttefik ülkenin İttifak'ın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini tutturmasının beklendiğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 2023 Yıllık Raporu yayımlandı. Raporda NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Buna göre, NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini 11 üyenin tutturacağı tahmin ediliyor.
Bu ülkeler sırasıyla Polonya, ABD, Yunanistan, Estonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya, İngiltere, Macaristan, Slovakya ve Danimarka oldu. 2014'te yalnızca Yunanistan, ABD ve İngiltere GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırmıştı.
2023'de Polonya GSYH'sinin yüzde 3,92'si, ABD yüzde 3,24'ü, Yunanistan yüzde 3,05'i, Estonya 2,89'u, Litvanya 2,75'i, Finlandiya 2,46'sı, Letonya 2,37'si, İngiltere 2,28'i, Macaristan 2,07'si, Slovakya 2,05'i ve Danimarka 2'siyle savunma harcaması yaptı.
Rapora göre, Türkiye ise GSYH'sinin yüzde 1,58'ini savunma harcamalarına ayırdı. Geçen sene bu rakam, 1,37'ydi.
Cari fiyatlarla, ilk sıradaki ABD'nin 2023'deki savunma harcaması 875,603 milyar dolar olurken, onu 77, 384 milyar dolarla İngiltere, 74,384 milyar dolarla Almanya, 57,815 milyar dolarla Fransa, 32,75 milyar dolarla İtalya, 31,165 milyar dolarla Polonya ve 28,140 milyar dolarla Kanada takip etti.
Diğer müttefiklerden Yunanistan 7,495, Hollanda 16,538, İspanya 19,638, Norveç 8,788 ve Türkiye ise 18,965 milyar dolarlık savunma harcamasında bulundu.
İttifakın toplam GSYH'sinin yüzde 53'ünü, toplam savunma harcamalarının ise yüzde 67'sini ABD yaptı.
"NATO daha da güçlendi"
Stoltenberg, raporun tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, "2023'te savunmamızın daha da güçlendirilmesi, sağlam, yeni askeri planlar, daha yüksek hazırlıklı daha fazla kuvvet ve savunma yatırımlarında büyük artışlar yaşandı. Dünya daha tehlikeli hale geldi ama NATO daha da güçlendi." dedi.
Savunma harcamalarının Avrupa ve Kanada'da 9 yıldır üst üste arttığını söyleyen Stoltenberg, 2024 yılında Avrupa'daki NATO müttefiklerinin ilk kez toplam GSYH'lerinin yüzde 2'sine tekabül eden toplam 470 milyar dolarlık savunma yatırımı yapacaklarını vurguladı.
Stoltenberg, "2014'te sadece üç müttefik bu hedefi tutturmuştu. Bu yıl müttefiklerin üçte ikisi yüzde 2 hedefine ulaşacak." dedi.
Genel Sekreter, temmuzda NATO'nun 75. yıl dönümünün kutlanacağı Washington Zirvesi'nde müttefiklerden Ukrayna'yı desteklemek, NATO'nun savunmasını güçlendirmek, kaynak sağlamak ve dünya çapındaki ortaklıklarını derinleştirmek için daha fazla adım atmalarını beklediğini kaydetti.
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