NATO Zirvesi\'nde Güçlü Avrupa Vurgusu

TUĞBA ALTUN/AHMET FURKAN MERCAN - Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Avrupa'nın güvenliği için NATO'nun hayati olduğunu ve güçlü bir İttifak içinde daha güçlü bir Avrupa inşası için çabaladıklarını belirtti.

Jetten, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası İttifak hedefleri, bölgesel tehditler ve Ankara-Amsterdam ilişkileri üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara'da oldukça iyi bir zirve düzenlendiğini vurgulayan Jetten, "harika misafirperverliği" dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Geçen yıl Lahey'deki NATO Liderler Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılmasına yönelik "tarihi bir taahhütte" bulunulduğunu aktararak, "Ankara'da, sadece birliği göstermekle kalmadık, aynı zamanda daha güçlü bir savunma sanayisi inşa etmek ve dolayısıyla güvenliğimiz için hayati önem taşıyan, güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmek adına bu parayı nasıl harcadığımızı da gösterdik." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın son birkaç yılda savunma harcamalarını 3 katına çıkardığını vurgulayan Jetten, "Yüzde 3,5 bir payı yasal düzenlemeye dahil ediyoruz, böylece her gelecek hükümet de bunu yerine getirmek zorunda kalacak." dedi.

Hibrit tehditlere karşı "inovasyon"

Bu finansmanın "hibrit tehditlere karşı koymak" üzere inovasyon için kullanılacağını ve bunun da "ekonomik bir ivme" ortaya çıkaracağını belirten Jetten, "Ek yüzde 1,5'lik payı da kritik altyapımızı korumak için kullanıyoruz." diye konuştu.

Ülkesinin savunma sanayisini "gerçekten güçlendirmek için uzun vadeli bir harcama programı" hazırladıklarını söyleyen Jetten, bu finansmanın iyi harcandığından emin olmak için müttefiklerle de işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

"Lojistik ve Avrupa'daki birçok ülkeye tedarik sağlama açısından oldukça önemli bir ülkeyiz." diyen Jetten, ülkesinin "modern savaşlarda ihtiyaç duyulan" geleceğin teknolojilerini sergileyecek "yenilikçi şirkete" sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki büyük üretim şirketleri ile "fırsat arayışı"

Türkiye'nin NATO içindeki en önemli müttefiklerden biri olduğuna dikkati çeken Jetten, "(Türkiye'nin) Avrupa'yı ve daha geniş bölgeyi korumamıza yardımcı olan oldukça güçlü bir orduya sahip olduğu aşikar." ifadesini kullandı.

Geçmişte ortak misyonlar ve Hollanda askerlerinin Türkiye'de konuşlandırılması dahil Türkiye ile oldukça iyi işbirliklerine sahip olduklarının altını çizen Jetten, şunları kaydetti:

"Şimdi, Avrupa'daki üretim kapasitesini nasıl artırabileceğimizi görmek için Avrupa'daki pek çok daha küçük, faal olmayan şirket ile Türkiye'deki daha büyük üretim şirketlerindeki (işbirliği) fırsatlarını aramamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde tüm bu finansmanı akıllıca harcamak çok uzun sürecek."

Rusya ve Orta Doğu

"Rusya tehdidinin" Avrupa bölgesi güvenliğine yönelik en büyük tehdit olduğunu dile getiren Jetten, Ukrayna'ya destek verilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Jetten, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri, Türkiye'nin hem diplomatik yolla hem de Ukrayna'ya birçok şekilde destek verdiğinin altını çizdi.

Orta Doğu bölgesindeki güvensizlik ve istikrarsızlığın, Türkiye ve daha geniş Avrupa bölgesi için bir tehdit oluşturduğunu savunan Jetten, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Orta Doğu'da diplomatik çözümlerin önemini hatırlatması her zaman oldukça iyi bir şey, böylece hepimiz daha güvenli bir dünyada yaşayabiliriz." diye konuştu.