NATO Zirvesi Öncesi Etkinlik Serisi Tamamlandı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Etkinlik Serisi Tamamlandı

NATO Zirvesi Öncesi Etkinlik Serisi Tamamlandı
03.07.2026 12:19
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Türkiye, NATO Zirvesi öncesi 13 müttefik ülkede etkinlikler düzenleyerek stratejik iletişimi güçlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kamuoyunu bilgilendirmek ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüyle İttifak'ın karşı karşıya bulunduğu güncel güvenlik meselelerine ilişkin perspektifini uluslararası kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hayata geçirilen yurt dışı etkinlik serisi tamamlandı.

İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Bulgaristan, Litvanya ve Hırvatistan olmak üzere NATO üyesi 13 müttefik ülkenin başkentinde gerçekleştirilen etkinlikler, 2 Temmuz'da Zagreb'de düzenlenen programla sona erdi.

Güvenlik, savunma, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, hibrit tehditler, dezenformasyonla mücadele ve transatlantik işbirliği gibi başlıkların ele alındığı etkinliklerle, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı fikir alışverişi zemini oluşturuldu.

Etkinlik serisi kapsamında 9 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı, 2 seminer ve 11 basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajla katılımcılara hitap ettiği programlarda Türkiye'yi temsilen bürokratlar, siyasetçiler, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcilerinden oluşan 18 farklı konuşmacı yer aldı.

Ev sahibi ülkelerden ise 49 isim, moderatör, açış konuşmacısı ve panelist olarak programlara katkı sundu.

Panel, yuvarlak masa toplantısı ve seminerlerden oluşan etkinliklerin icrasında 14 farklı düşünce kuruluşu ve enstitü ile işbirliği gerçekleştirildi.

Böylece Türkiye ile müttefik ülkelerde faaliyet gösteren düşünce kuruluşları, stratejik araştırma merkezleri ve politika çevreleri arasında diyalog ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Etkinlik serisinin önemli ayaklarından birini oluşturan basın toplantıları, ilgili ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyonlarının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantılara 99 farklı basın kuruluşundan 142 basın mensubu katılım sağladı.

Basın buluşmaları vesilesiyle, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliği hazırlıkları ve İttifak'ın gündemindeki öncelikli konular, uluslararası medya mensuplarıyla kapsamlı şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen yurt dışı etkinlik serisiyle, Türkiye'nin müttefikleriyle stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, NATO Zirvesi öncesinde uluslararası kamuoyunun doğru ve etkin şekilde bilgilendirilmesi, Ankara Zirvesi'nin gündemine ilişkin çok boyutlu istişare zemininin oluşturulması ve Türkiye'nin İttifak içindeki yapıcı ve etkin rolünün uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesine yönelik diyalog kanallarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Etkinlik Serisi Tamamlandı - Son Dakika

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