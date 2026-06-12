NATO Zirvesi, Yük Paylaşımını Adil Hale Getirecek

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, müttefikler arasında yük paylaşımının daha adil hale getirilmesinin teşvik edilmesi ve kolektif savunma için Ukrayna'ya yönelik koordinasyon ve desteğin güçlendirilmesi çalışmaları açısından önemli bir fırsat olacağını belirtti.

Crosetto, bugün Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" Grubu ülkelerinin savunma bakanlarının video konferans toplantısının ardından İtalya Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Guido Crosetto, "Bugün katıldığım E5 Savunma Grubu video konferansı, daha güçlü bir NATO'da, daha güçlü bir Avrupa yönündeki ortak vizyonumuzu pekiştirmek, kolektif savunmayı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini desteklemek açısından önemli bir fırsat oldu. Transatlantik ilişkiler çerçevesinde, Avrupa'nın İttifak'a katkısını güçlendirmeye yönelik ortak bir stratejiyi ele almak büyük önem taşıyordu." ifadesini kullandı.

Dünyanın giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Crosetto, "Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin en ciddi ve kalıcı tehdit olmaya devam ettiğini bir kez daha teyit ettik. Bu nedenle savunma kabiliyetlerimizi ve NATO içindeki rolümüzü güçlendirmeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Crosetto, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki Ankara Zirvesi, müttefikler arasında yük paylaşımının daha adil hale getirilmesini teşvik etmek ve aynı zamanda kolektif güvenliğimizin savunulması amacıyla Ukrayna'ya yönelik koordinasyon ve desteği güçlendirme yönündeki ortak çabalarımızı sürdürmek için önemli bir fırsat olacaktır."