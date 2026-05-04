Necati Özkan: "Casusluk Davası, Eski Veriler ve Soyut İfadelerle Kurgulandı"

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, 11 Mayıs'ta ilk duruşması görülecek "siyasi casusluk" davasına ilişkin açıklamasında, iddianamenin "hakikat dışı ve mesnetsiz" olduğunu savundu. Özkan, davanın temel dayanağı olan e-postaların yıllar önce "darkweb"e sızdırılmış veriler olduğunun bilirkişi raporlarıyla ortaya konulduğunu, davanın "eski veriler ve soyut ifadelerle" kurgulandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve "siyasi casusluk" davalarından ayrı ayrı tutuklu bulunan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, "Hakikat Mektupları" başlığıyla açıklama yaptı. Özkan, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 11 Mayıs'ta görülecek "siyasi casusluk" davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dört sanıktan biri olarak yargılandığı davayı "son yılların en hakikat dışı davalarından biri" olarak nitelendirdi.

"Paranoya iklimiyle beslenen yeni bir hikaye"

Özkan, kamuoyuna daha önce "İBB yolsuzluk" başlığıyla servis edilen iddiaların karşılık bulmaması üzerine bu kez "casusluk" iddiasının gündeme getirildiğini öne sürerek, sürecin "paranoya iklimiyle beslenen yeni bir hikaye" üzerinden kurgulandığını belirttti.

İddianamenin çıkış noktasının, mal paylaşımı ihtilafı yaşayan bir iş insanının tutuklandıktan dört ay sonra verdiği ifadeler olduğunu belirten Özkan, bu beyanların "soyut, çelişkili ve hakikat dışı" olduğunu ifade etti. Özkan, söz konusu ifadelerle 2019 İstanbul yerel seçim kampanyasından suç üretilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

"Zorlama bir kurgu"

Özkan, 160 sayfalık iddianamede, yalnızca seçimlerden 12 gün önce tanıştığı ve bir kez görüştüğü bir iş insanının attığı birkaç WhatsApp mesajından "seçim manipülasyonu" iddiası çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, bunun "zorlama bir kurgu" olduğunu kaydetti.

İddianamenin Türk Ceza Kanunu'nun açık hükümlerine dayanmak yerine "Mozaik Sır Teorisi" gibi akademik kavramlara yaslandığını belirten Özkan, bu yaklaşımın yasal araştırma ve siyasi analiz faaliyetlerini dahi "casusluk" kapsamına sokma çabası olduğunu ifade etti.

Davaya dayanak yapılan en kritik unsur olan 17 e-postaya ilişkin teknik bulgulara dikkat çeken Özkan, 5 Şubat 2026 tarihli uzman mütalaasında bu verilerin 2008, 2014, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında "darkweb" ortamına sızdırıldığının tespit edildiğini aktardı. Özkan, söz konusu sızıntıyla bağlantılı Ukraynalı ve Polonyalı iki kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.

"Davanın temel dayanağı zaten dolaşımda olan eski veriler"

Ayrıca mahkemenin görevlendirdiği bilirkişinin 2 Mart 2026 tarihli raporunda da aynı tespitlerin yer aldığını vurgulayan Özkan, davanın temel dayanağının "zaten dolaşımda olan eski veriler" olduğunun açıkça ortaya konulduğunu ifade etti.

Özkan, mektubuna eklediği teknik analiz tablosunda 17 farklı e-posta hesabına ait verilerin farklı yıllarda çeşitli platformlarda yayımlandığının detaylı şekilde gösterildiğini belirtti.

Öte yandan, kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen dosyada benzer içerikteki isnatlar kapsamında 30 Nisan 2026 tarihinde dokuz sanığın tahliye edildiğini hatırlatan Özkan, bu gelişmenin söz konusu iddiaların "hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu" ortaya koyduğunu savundu.

"Başlamadan bitmiş bir dava"

Tüm bu veriler ışığında davayı "başlamadan bitmiş bir dava" olarak nitelendiren Özkan, "olmayan bir koyundan çift post çıkarılmaya çalışıldığını" kaydetti.

42 yıllık iletişimci ve eski bir subay olduğunu belirten Özkan, yargılamada hukuka olan inancını koruduğunu ifade ederek, "hakikatin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkması için" savunma yapacağını belirtti.

Özkan, kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunarak, davaya ilişkin bilirkişi raporlarının ve teknik analizlerin incelenmesini istedi.

Özkan açıklamasında, "Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" sözünü hatırlatarak, hakikatin kısa sürede açığa çıkacağını dile getirdi.