Necati Tosuner Son Yola Uğurlandı
24.02.2026 20:37
82 yaşında hayatını kaybeden yazar Necati Tosuner, anma töreniyle uğurlandı. Edebiyat dünyası ona veda etti.

Çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde birçok eser veren yazar Necati Tosuner son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden yazar adına Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene ailesi, sevdikleri ve edebiyat dünyasından birçok isim katılarak Tosuner ile ilgili düşüncelerini ve anılarını paylaştı. Konuşmalardan önce Tosuner'in fotoğraflarından oluşan bir video da izleyiciye sunuldu.

"Ondan çok şey öğrendik"

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, büyük bir değeri kaybettiklerini belirterek, "Necati ağabeyle en azından benim yolum, geçtiğimiz dönem kesişti. Çalışma arkadaşlarımız, Necati ağabeyi hem çok seviyordu hem de çok değer veriyordu. Ben de tanıdıktan sonra bunun nedenini ve önemini anlamış oldum." dedi.

Kartal'da edebiyat dergisi çıkardıklarında Tosuner'den çok büyük destek aldıklarını dile getiren Yüksel, şunları anlattı:

"Edebiyat dergimizin sanırım 10. sayısında da kendisi kapakta yerini aldı. Hemen hemen birçok sayıda da yazısı, değerlendirmesi, yönlendirmesi vardı. Kitap fuarımızın organizasyonunda da Necati ağabeyin kıymetli önerileri vardı ve fuarımızın onur konuğuydu. Kitap fuarlarımızı kaçırmazdı, zorlandığı halde gelirdi. Ondan çok şey öğrendik. Edebiyata çok büyük değerler kattı. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."

"Özgün bir anlatıma ulaşabilen yazarlarımızdandır"

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Necati Tosuner'in kendi kuşağının olduğu kadar Türk edebiyatının önde gelen öykücü, romancılarından olduğunu vurgulayarak, "İnsanlara olan küskünlüğünün ve onlardan farklı olmanın acısının öfkeye, isyana dönüştüğü öyküler yazmıştır. Bu öyküler aynı zamanda yaşama tutunmanın, mücadelesinin ve umudun öyküleridir." ifadelerini kullandı.

Özyalçıner, Tosuner için öykünün bir çeşit dert yanma, yakınma olduğuna işaret ederek, "Bunu kendisi de söylüyor. Necati kendi gerçekliğini, yaşamın gerçekliği ile birleştirerek özgün bir anlatıma ulaşabilen yazarlarımızdandır. Onu yitirmekle edebiyatımızda bir eksiklik olmuştur. Oysa ki Necati, yaşamı boyunca kendi eksikliği ile genel eksikliklerin tamamlanmasına omuz vermiş, boşlukları da doldurmak istemiştir." şeklinde konuştu.

"Hepimiz için bir okul gibiydi"

Alakarga Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Eşin ise "Necati Tosuner sadece bizim yazarımız değil, aynı zamanda çok kıymetli bir dostumuz, ağabeyimizdi. Alakarga Yayınları olarak onun eserlerini okurlarla buluşturmaktan her zaman büyük bir onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Eşin, Tosuner'in Türkçeyi kullanmadaki ustalığına dikkati çekerek, "Hepimiz için bir okul gibiydi. Yazdığı her satırda insanı en derinden yakalayan, çok sahici bir duygu vardı. Onu, o güzel öyküleriyle ve bize kattığı değerlerle her zaman sevgiyle ve özlemle anacağız." dedi.

Törende ayrıca usta kalemin ablası Fikriye Canan, Kartal Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Melih Yıldız, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köz, yazar Sadık Aslankara, Behçet Çelik, Esme Aras, Umut Veli Develi, Ahmet Bozkurt, Müren Beykan, Kadir İncesu gibi birçok isim konuşma yaptı.

Necati Tosuner'in cenazesi, ikindi vakti Bostancı Kuloğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

Necati Tosuner hakkında

Roman ve öykü yazarı Tosuner, Ankara'da 1944 yılında dünyaya geldi. Tosuner, dört yaşındayken engelli kaldı. 1963'te ilk öyküsünü yayımlayan Tosuner, 1966'da Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bırakan Necati Tosuner, iki yıl Almanya'da yaşadıktan (1974-1976) sonra Türkiye'ye dönerek 1977'de Derinlik Yayınevi'ni kurdu ve yönetti.

Bir süre Basın İlan Kurumunda çalışan Tosuner, yayınevini 1986'da kapattı. Usta yazar, 1983'te reklamcılık alanında çalışmaya başladı ve 1996'da emekli oldu.

Tosuner'in dört yaşında engelli kalmasının derin izlerini taşıyan öykülerinin ilki Ankara'da yayımlanan "Resimli Posta" gazetesinde çıktı. Öyküleri "Havadis", "Milliyet", "Orkun", "Hisar", "Yeni Ufuklar", "Varlık", "Türk Dili", "Türkiye Yazıları", "Papirüs", "Soyut", "Yeni Edebiyat", "Gösteri" ve "Milliyet Sanat" gibi çok sayıda gazete ve dergide yayımlandı.

Kaynak: AA

