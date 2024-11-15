Necmi Sancak'ın 'Ayşe' Filmi Kahire'de Premiyer Yapıyor - Son Dakika
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Necmi Sancak'ın 'Ayşe' Filmi Kahire'de Premiyer Yapıyor

Necmi Sancak\'ın \'Ayşe\' Filmi Kahire\'de Premiyer Yapıyor

'Ayşe', Kahire Film Festivali'nde uluslararası prömiyerini gerçekleştirecek. Film, ödüller kazandı.

15.11.2024 12:46
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Yönetmen ve yapımcı Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi "Ayşe"nin uluslararası prömiyeri, Kahire Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 13-22 Kasım'da 45. kez gerçekleştirilen festivalin uluslararası yarışmasına seçilen film, Boşnak yönetmen ve senarist Danis Tanovic'in başkanlığındaki jürinin karşısına çıkacak.

Fabrice du Welz, Julie Delpy ve Adam Elliot'un arasında olduğu yönetmenlerin son filmleriyle yarışacak film, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi İlk Film" ödülüne değer görüldü.

Ayrıca Necmi Sancak'a "En İyi Yönetmen Ödülü" ile "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü, "Ayşe" rolündeki performansıyla da Binnur Kaya'ya "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü"nü getirdi.

Film, down sendromlu kardeşi Rıdvan ile yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe'nin hikayesini anlatıyor.

"İlk festival deneyimimin Antalya olması ciddi güç verdi"

AA muhabirine filme dair açıklamalarda bulunan Sancak, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kendilerine beklentilerinin üzerinde bir heyecan yaşattığını belirtti.

"Açıkçası Kahire'de prömiyer yapmayı beklerken, aniden Altın Portakal'dan davet geldi ve ilk festival deneyimimin Antalya olması ciddi güç verdi." diyen Sancak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada aldığımız ödüllerden ve övgülerden sonra ülkemizin sinemasını Kahire'de temsil etmenin heyecanıyla oraya gidiyoruz. Süreç bizim için yerli ve gerçek bir hikayeyi, ülkemizin kadınlarının hikayesini, evrensel bir platforma taşımak anlamına geliyor. Yani bizden ve filmden bağımsız, uluslararası seyirciyle ülkemiz kadınları arasında doğal bir iletişim süreci işleyecek."

Gerçek bir hikayeyi film olarak işlerken hedef konulamayacağını söyleyen Sancak, "Tek hedefiniz hikayenin özüyle seyirci arasına, yönetmen olarak kendinizi sokmadan olanca yalınlığıyla aktarmaktır. Gelen tepkilerden de anlaşıldığı üzere film, seyirciyle hikaye arasına girmemeyi başarmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

"En yakın zamanda vizyona girip seyircimizle buluşmak istiyoruz"

Necmi Sancak, Kahire'nin ardından Hindistan'da filmin Asya prömiyerini gerçekleştireceklerine işaret ederek, "Amerika ve Avrupa'dan festival davetleri bekleyeceğiz. En yakın zamanda vizyona girip seyircimizle buluşmak istiyoruz. Çünkü ikinci filmimin senaryosunu tamamladık ve çekimlere hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyircilerin izlenimlerinden de bahseden Sancak, "Seyirci için eşsiz bir deneyim oldu. Binnur Kaya ile hikayenin gerçek kahramanları Fatma ve Rıdvan'ın da hazır bulunduğu bir gösterime dahil olmak. Onlardan gelen yerinde sorular ve yorumlarla hikayeyi filmin ne kadar yerinde aktardığına şahit olmak benim için en önemlisiydi." dedi.

Sancak, filmin hikayesine dair ise şunları kaydetti:

"Hikayenin gerçek kahramanları kuzenimiz Fatma ve Rıdvan'ın hayatlarını perdeye aktarmak, yaklaşık 10 yıl önce bir sohbet sırasında ortaya çıkmıştı. Diğer kuzenim Ahmet özellikle ısrar etmişti. Fatma abla da talebimizi kırmadı. Gerçekleşmesi için uzun bir zaman gerekiyormuş. Çok zorlu bir mücadelenin sonucunda filmi çekmeyi başardık. Bakıma muhtaç yakınları olan tüm insanların görünür kılınmasını sağlayan böylesi bir ilk film ile sinemaya katkı yapabildiğimiz için ailece çok mutluyuz."

Kahire Film Festivali'nde 19 Kasım'da gösterilecek olan "Ayşe" filminin senaryosunu Necmi Sancak'ın yanı sıra Ahmet Sancak ve Binnur Kaya kaleme aldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Osman Bayraktaroğlu ve sanat yönetmenliğini Turgay Kutlu yaptı.

Binnur Kaya'nın "Ayşe"ye hayat verdiği filmde, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor.

Filmin, Türkiye'deki gösterim tarihi gelecek aylarda belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Necmi Sancak'ın 'Ayşe' Filmi Kahire'de Premiyer Yapıyor - Son Dakika

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