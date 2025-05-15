"Nekbe" 77. yılında Filistin\'in Ankara Büyükelçiliği\'nde anıldı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Nekbe'nin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkın zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak anıyor.

Bu çerçevede Ankara'daki Filistin Büyükelçiliği'nde "Nekbe Devam Etmektedir ve Geri Dönüş Haktır" sloganıyla program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında fotoğraf sergisi açıldı, Nekbe'nin 77. yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel izletildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkına yönelik zulmün aradan geçen on yıllara rağmen sürdüğünü söyledi.

Mustafa, "Bugün burada, 77 yıl önce halkımızın yaşadığı büyük felaketi anarken, aynı zamanda bu zulmün halen devam ettiğine tanıklık ediyoruz. 1948'de siyonist çetelerin gerçekleştirdiği katliamlar, bugün farklı isimler altında yeniden sahneleniyor." dedi.

Bugün yaşananların, 1948'de yaşananlardan "daha sert" olduğunu ifade eden Mustafa, "Artık hiçbir sığınak yok, insani geçiş koridorları yok ve yakın gelecekte geri dönme garantisi de bulunmamaktadır." diye konuştu.

"200 binden fazla insan öldü, yaralandı ya da kayboldu"

Gazze'de yaşanan insani felakete ilişkin Mustafa, "200 binden fazla insan öldü, yaralandı ya da kayboldu. Gazze'de 2,5 milyon insan evsiz kaldı, insani yardım engellendi, açlık, susuzluk ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. BM tesisleri, hastaneler, sağlık çalışanları ve gazeteciler dahi hedef alındı." ifadesini kullandı.

Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de durumun vahim olduğunu belirterek, "Filistinliler evlerinden zorla çıkarılıyor, şehirler işgal ediliyor, keyfi tutuklamalar ve infazlar artıyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerse uluslararası hukuka alenen meydan okumadır." dedi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Mustafa, "Halkımızın en temel hakları olan geri dönme hakkı ve bağımsız devlet kurma hakkı için direnişimiz sürecektir. Filistin Devleti, başkenti Kudüs olmak üzere 1967 sınırları içinde kurulacak ve uluslararası kararlarla desteklenecektir." diye konuştu.

Mustafa, Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, tüm Arap ve İslam dünyasının ortak meselesi olduğuna işaret ederek, Arap ve İslam ülkelerini Filistin halkını yalnız bırakmamaya çağırdı.

Konuşmasının sonunda Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Büyükelçi Mustafa, "Filistin halkı bu mücadeleden zaferle çıkacaktır. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, tutuklularımıza özgürlük, mültecilerimize dönüş diliyoruz." ifadesini kullandı.