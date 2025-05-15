Nekbe'nin 77. Yılı: Özgür Filistin İçin Söyleşi

Fatih'te, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" söyleşisi düzenlendi.

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi'de düzenlenen programda, gazeteci yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek moderatörlüğünde 1948 yılından sonra Filistin'de yaşanan olaylar anlatıldı.

Programda konuşan Yazar Demet Tezcan, Gazze'de yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Gazze'deki insanların yaşanan katliamlara rağmen seslerini duyurmaya önem verdiğini belirten Tezcan, şöyle konuştu:

"Soykırımı durduramıyor oluşumuz, savaşı durduramıyor oluşumuz bizi pes ettirmemeli. Haykırmaktan vazgeçmemeliyiz. Bu düşmanı sevindirecek. Bizim bu süreçte Gazzelilerden öğrendiğimiz bir şey var, seslerini dünyaya duyurmayı çok önemsediler. Başlarına bombalar yağarken, ölümle karşı karşıyayken bir tarafta çığlık çığlığa insanlar yaralıları kurtarmaya çalışırken, gazetecisi, kadını, genci ve çocuğuyla enkazın içinde ve bombaların arasından canlı yayınlarla çığlıklarını, seslerini her şeyden ziyade işgalci İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmaya çalıştılar."

"İsrail şu ana kadar 200'ün üzerinde gazeteciyi katletti"

İsrail'in Gazze'de yaşananların dünyaya ulaşmaması için gazetecileri hedef almaya devam ettiğini vurgulayan Tezcan, "Gazze'de şunu gördük. Savunmanın ve savaşmanın enstrümanlarından birisi de haberdi. Bunu çok iyi bilen soykırımcı İsrail şu ana kadar 200'ün üzerinde gazeteciyi katletti. Bir karartma yapıp Gazzelilerin seslerini kısmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Tezcan, Yahudilerin 1945'ten sonra bir soykırım anlatısı inşa ettiğini ve bunu siyaset, sanat, edebiyat, kültür, sosyal bilim, psikoloji ve medyada üzerine yeni dramlar inşa ederek kullandığını söyledi.

Demet Tezcan, İsrail'in bunu yaparken bir taraftan da Filistin'i dev bir toplama kampı haline getirdiğini aktardı.

İnsanın unutkan bir varlık olduğunu dile getiren Tezcan, bu nedenle Filistin'de yaşananların daha çok yazılması, filmlerinin çekilmesi, dizilerinin yapılması ve belgesellerinin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Tezcan, 10 yazarın bir araya gelerek hazırladığı Nehirden Denize Özgür Filistin kitabının yayın hayatına devam ettiği sürece gelirinin Gazze'ye gideceğini belirterek, "Allah bize bir an önce Gazze'nin imarında kullanmayı nasip etsin." dedi.

Yazarlar 4 hafta boyunca Zeyrek Akademi'de kitap hakkında söyleşi yapacak.