Nemrut Krater Gölü\'ne Karla Mücadele Tamamlandı

13.05.2026 17:20
Tatvan'da karla mücadele çalışmaları, Nemrut Krater Gölü yolunda sona erdi, yol ziyaretçilere açıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda yer yer 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte aralık ayı sonlarında başladıkları karla mücadele çalışmalarını, sembolik olarak Nemrut Kalderası'nda bugün itibariyle son noktayı koyduklarını söyledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi Kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü'nün yolunda 2 gün önce karla mücadele çalışması başlatıldı. Rüzgar ve çığların etkisiyle kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede yapılan yoğun çalışmanın ardından yol bugünden itibaren ziyaretçilere açıldı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte 2 bin 247 rakımlı Nemrut Dağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ahmet Karakaya, bu yıl yoğun yağışın olduğu bir sezon geçirdiklerini, meteoroloji verilerine göre bölgeye 9,5 metrenin üzerinde bir kar yağdığını söyledi. Vali Karakaya, bu yıl ortalamanın üzerinde bir kar yağdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere 2025 yılının Aralık sonlarında başladığımız karla mücadele çalışmalarımızı artık sembolik olarak Nemrut Kalderası'nda 13 Mayıs 2026 tarihi itibariyle inşallah son noktayı koyuyoruz. Bu yıl bildiğiniz üzere oldukça hareketli, yoğun yağışın olduğu bir sezon geçirdik. Yaklaşık olarak meteoroloji verilerine göre 9,5 metrenin üzerinde bir kar yağışı toplamda ilimizde gerçekleşti. Tabi biz 7 ilçemizde 355 köyümüz ve 288 mezramızda toplam 3 bin 655 kilometre köy yolu ağımız olmasına rağmen yaklaşık 28 bin kilometre yolda kar temizliği çalışması yaptık. Yani hemen hemen bütün yollarımızı her birini ortalama 8 defa açarak bu sezonu inşallah tamamlıyoruz. Tabii burada yaklaşık 70 iş makinemiz, 90 personelimiz sürekli görev yaptılar. 10 şantiyemizde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bitlis ilimiz bildiğiniz üzere ülkemizin en fazla kar yağışı alan illerinden birisi. Bu yıl ortalamanın üzerinde bir kar yağışı gerçekleşti. Arkadaşlarımız, İl Özel İdaresi ekiplerimiz ki her birine teşekkür ediyoruz. Fedakar bir şekilde çalışarak köylerimizin yollarını sürekli olarak açık tutmaya gayret ettik. Bu süre zarfında yaklaşık 465 bin litre bir akaryakıt tüketimi gerçekleşti. Ben tekrar bu kar yağışlarının ilimize bölgemize ülkemize bereket getirmesini diliyorum ve bütün özel idare ekiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Tabi İl Özel İdaresi dışında da gerek Karayolları ekiplerimiz gerekse belediye başkanlıklarına bağlı ekipler yoğun karlar mücadele çalışmalarını bu yıl kış boyunca sürdürdüler. Artık bahara ulaştık."

Vali Karakaya, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destekleriyle bölgenin 'Milli Park' statüsünün ilan edilmesinin yakın olduğunu da belirterek, "Kararı birkaç hafta içerisinde bekliyoruz. Bütün işlemler tamamlandı. Ayrıca bölgede gördüğünüz üzere metrelerce karın temizliği tamamlanmak üzere" dedi.

Kaynak: DHA

