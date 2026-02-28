Netanyahu'dan 'Aslanın Kükreyişi' Operasyonu Açıklaması

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yok edilme tehdidi varken kollarımızı bağlayıp oturmayacağız. Bu nedenle 'Aslanın Kükreyişi' operasyonunu başlattık. Bu, önceki operasyonlardan çok daha güçlü bir harekattır. Bunu ABD ile tam iş birliği içinde, Başkan Donald Trump'ın cesur liderliği altında yapıyoruz. Birlikte terör rejimine ağır darbeler indirecek, cesur İran halkının bu katil rejimin boyunduruğundan kurtulmasını sağlayacak koşulları yaratacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından bir video mesaj yayımladı. Netanyahu mesajında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce İsrail ve ABD, "Aslanın Kükreyişi" isimli ortak bir operasyona çıktı. Bu operasyonun amacı İran'daki Ayetullah rejiminin oluşturduğu tehdide son vermektir. Şu anda İsrail ordusu baskı rejiminin hedeflerini, Devrim Muhafızları tesislerini vuruyor. ABD ise hem İsrail'i hem de ABD güçlerini tehdit eden balistik füze sahalarını hedef alıyor. Bu operasyon sürmesi gerektiği kadar devam edecek."

47 yıldır İran'daki kötülük rejimi 'İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm' diye haykırdı. Kendi vatandaşlarını ezdi, bölge halklarına korku saldı, tüm dünyaya yayılmış bir terör ağı kurdu. Kendi ifadeleriyle İsrail'i dünya haritasından silmek amacıyla nükleer bombalar ve on binlerce füze geliştirmek için büyük yatırımlar yaptı. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Or Yehuda ile Samiriye'de etrafımızdaki terör uzantılarını silahlandırdı.

Bu rejimin katil doğası hakkında daha fazla kanıta ihtiyaç duyanlar, geçen bunu gördüler. Hepimiz bu korku rejiminin Tahran'da İran halkına karşı eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaptığını gördük. Binlerce çocuğu, yaşlıyı soğukkanlılıkla öldürdü. On binlercesini tutukladı, işkence etti, aşağıladı. Neden? Yalnızca özgür ve onurlu bir hayat istedikleri için.

"Şimdi onları durdurmazsak, dokunulmaz olacaklar"

Son aylarda İran'daki diktatörler nükleer ve füze kapasitelerini yeniden inşa etmeyi ve bunları yer altına gömerek ulaşılmaz hale getirmeyi planlıyor. Eğer şimdi onları durdurmazsak, dokunulmaz olacaklar. Bu yüzden müzakere masasında zaman kazanmaya çalışıyorlar, Amerikan dostlarımızla yürütülen boş ve sahte görüşmelerle vakit kazanmak istiyorlar. Ancak İran'daki diktatörler büyük bir hata yaptı. ABD onların yalanlarına inanmıyor. Biz de yok edilme tehdidi varken kollarımızı bağlayıp oturmayacağız. Bu nedenle 'Aslanın Kükreyişi' operasyonunu başlattık. Bu, önceki operasyonlardan çok daha güçlü bir harekattır. Bunu ABD ile tam iş birliği içinde, Başkan Donald Trump'ın cesur liderliği altında yapıyoruz. Birlikte terör rejimine ağır darbeler indirecek, cesur İran halkının bu katil rejimin boyunduruğundan kurtulmasını sağlayacak koşulları yaratacağız.

Daha önce bana sık sık soruldu, 'Rejimin devrilmesi de operasyonun hedefi mi?' Ben bunun hedef olmadığını söyledim. Ama bu kesinlikle bir sonuç olabilir. ve milyonlarca İranlı sokaklara çıktığında tam da böyle olabilir. Şimdi onlara kaderlerini kendi ellerine alma fırsatı veriliyor.

"Hepimizin sabır ve dayanıklılık göstermesi gerekecek"

İsrail vatandaşları, hepimizin sabır ve dayanıklılık göstermesi gerekecek. Bedeller olacak, belki de ağır bedeller. Ama halkımızın içinde ne büyük güçler olduğunu biliyorum. Diriliş Savaşı başladığından beri yan yana durduk. Bugün de kardeşlik ve karşılıklı sorumluluk içinde birlikte kahramanca duracağız.

Hepinizden İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına titizlikle uymanızı rica ediyorum, bunlar hayat kurtaracak. Zorlu günler bizi bekliyor. Her askeri operasyon risklidir ama harekete geçmemenin riski çok daha büyüktür. Harekete geçmezsek nükleer silahlı bir İran, on binlerce balistik füzeye sahip bir İran ve bizi yok etmeye çalışan, karşı koyamayacağımız bir İran ile karşı karşıya kalırız. Hayatı seven bir halk olarak başka seçeneğimiz yok. Bu kez bunu İsrail ve ABD'nin birleşik gücüyle yapıyoruz.

"Siz bizim düşmanımız değilsiniz, biz de sizin düşmanınız değiliz"

İran vatandaşlarına ve İran ordusuna seslenmek istiyorum: siz bizim düşmanımız değilsiniz, biz de sizin düşmanınız değiliz. Ortak bir düşmanımız var: Devrim Muhafızları ve Besic'in baskı güçleri aracılığıyla sizi ele geçiren katil Ayetullah çetesi. Ülkenizi felakete sürükleyen onlardır. Size zulmeden onlardır. Bu nedenle, ABD Başkanı ile tam koordinasyon içinde şunu söylüyorum: Silahını bırakan herkes, rejim güçleri dahil, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alacaktır.

"Bu sizin yeni ve özgür bir İran kurma fırsatınızdır"

İran halkının tüm kesimleri, Persler, Kürtler, Azeriler, Beluçlar, Abhazlar ve bu harika ulusun diğer tüm vatandaşları, bu sizin yeni ve özgür bir İran kurma fırsatınızdır. Kaderinizi kendi ellerinize alın, başınızı dik tutun, gökyüzüne bakın. Özgür dünya size yardım etmeye geliyor. Yardım geldi. İnanıyorum ki, bir gün özgür İsrail ve özgür İran, güvenlik ve barış, ilerleme ve refah için el ele verecektir.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Amerikan halkına ve Amerikan ordusuna yürekten teşekkür ediyorum. Başkan Trump yalnızca İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu değil, aynı zamanda özgür dünyanın kararlı bir lideridir. Gelecek nesillere bakarak Amerika için neyin iyi olduğuna karar veriyor ve sorumluluk ve cesaretle hareket ediyor.

İsrail halkı adına İsrail Savunma Kuvvetleri komutanlarını ve askerlerini, Hava Kuvvetlerimizi, istihbarat teşkilatımızı, Mossad'ı, güvenlik ve kurtarma güçlerimizi selamlıyorum. Cesaretiniz ve fedakarlığınız için teşekkür ediyorum. Bütün bir halk arkanızda duruyor, başarınız için dua ediyor."