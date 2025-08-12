Netanyahu'dan Ateşkes ve Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
Netanyahu'dan Ateşkes ve Esir Takası Açıklaması

12.08.2025 22:20
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile ateşkes müzakerelerine kapıyı kapattı ve 'Büyük İsrail' vurgusu yaptı.

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılacak müzakerelere kapıyı kapattıklarını söyledi.

İsrail'de yayın yapan İ24 televizyon kanalına konuşan Başbakan Netanyahu, kendisine yöneltilen esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak kısmi bir esir takası anlaşması olasılığının olup olmadığına dair soruya "Başkan Trump'ı duydunuz. Sanırım geride kaldı." yanıtını verdi.

Şiddetli saldırılar ve insani ablukayla büyük yıkıma uğrattıkları Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını iddia eden Netanyahu, "Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki mevcut koşullar altında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına yanaşacağına inanmadığını belirterek İsrail'in Gazze kentini işgal kararına yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Netanyahu'dan "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğu çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söyledi.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını verdi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Hamas heyeti Kahire'de

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin müzakrelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirilmişti.

Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkese varılabilmesi için Kahire'nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldiğini iddia etmişti.

Hamas, birçok kez İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi ile Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

