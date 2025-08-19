Netanyahu'dan Avustralya'ya İhanet Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'dan Avustralya'ya İhanet Suçlaması

19.08.2025 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Albanese'i Filistin devletini tanıdığı için ihanetle suçladı ve vize iptallerini eleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i İsrail'e "ihanet etmekle" suçladı.

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya'nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle giderek artan uluslararası baskılarla yüzleşen Başbakanı Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında "Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerini kullandı.

Anamuhalefet lideri Lapid: Netanyahu, "siyasi açıdan zehirli bir lider"

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Albanese'e sert ifadelerle yüklenen Netanyahu'yu "siyasi açıdan zehirli" bir lider olarak tanımladı.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir." ifadelerini kullandı.

Avustralya ve İsrail arasında karşılıklı vize iptalleri

Avustralya, dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin açıklamasında, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Dış Politika, Milletvekili, Avustralya, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Avustralya'ya İhanet Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:22:33. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Avustralya'ya İhanet Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.