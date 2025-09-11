Netanyahu'dan E1 Projesi Onayı - Son Dakika
Netanyahu'dan E1 Projesi Onayı

11.09.2025 22:44
İsrail, Batı Şeria'daki E1 Projesi ile yasadışı yerleşimleri genişletmeyi planlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onayladı.

Gazze'de soykırıma imza atan ve bölge ülkelerine saldırılarına devam eden İsrail'den yeni bir hamle daha geldi. Son olarak Katar'da Hamas heyetine saldıran İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerden gasp edilen topraklar üzerinde kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde "E1 Projesi"nin ilerletilmesine ilişkin düzenlenen törende konuştu.

SKANDAL PLANA ONAY VERDİ

Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait." ifadeleriyle Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut yapılmasını öngören E1 planıyla yasa dışı yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine ulaştırarak iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Netanyahu, "hem tarihi hem de demografik başarıya" eriştiklerini öne sürdü.

NİYETLERİNİ AÇIKCA SÖYLEMİŞTİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören "E1 Projesi"ni onaylama planını, "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu.

Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasp edilmişti. "E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
