Netanyahu\'dan E1 Projesi Onayı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onayladı.

Gazze'de soykırıma imza atan ve bölge ülkelerine saldırılarına devam eden İsrail'den yeni bir hamle daha geldi. Son olarak Katar'da Hamas heyetine saldıran İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerden gasp edilen topraklar üzerinde kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde "E1 Projesi"nin ilerletilmesine ilişkin düzenlenen törende konuştu.

SKANDAL PLANA ONAY VERDİ

Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait." ifadeleriyle Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut yapılmasını öngören E1 planıyla yasa dışı yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine ulaştırarak iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Netanyahu, "hem tarihi hem de demografik başarıya" eriştiklerini öne sürdü.

NİYETLERİNİ AÇIKCA SÖYLEMİŞTİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören "E1 Projesi"ni onaylama planını, "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu.

Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini söylemişti.