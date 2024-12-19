Netanyahu; Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra şimdi de o ülkeyi de tehdit etti - Son Dakika
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Netanyahu; Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra şimdi de o ülkeyi de tehdit etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin İsrail'in Yafa kentindeki askeri hedeflere düzenlediği balistik füze saldırısına sert bir şekilde tepki vererek, bu tür saldırıların bedelinin çok ağır olacağını belirtti.

19.12.2024 17:46  Güncelleme: 19:34
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının ardından Yemen'deki Husiler'i de tehdit etti.

"ZOR YOLDAN ÖĞRENİYORLAR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Yafa'daki askeri üslere balistik füze attığını duyuran Husiler ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Husiler, İsrail'e zarar veren herkesin çok ağır bir bedel ödeyeceğini zor yoldan öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

"TÜM ULUSLARARASI TOPLUM ADINA HAREKET EDİYORUZ"

ABD ve diğer pek çok ülkenin İsrail'in Yemen'e saldırılarını "çok iyi anladığını" öne süren Netanyahu, "İsrail, Husiler'e karşı hareket ettiğinde tüm uluslararası toplum adına hareket etmiş olduğunu" iddia etti.

FÜZELERLE VURMUŞLARDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

Netanyahu; Filistin, Lübnan, Suriye\'den sonra şimdi de o ülkeyi de tehdit etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu; Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra şimdi de o ülkeyi de tehdit etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ÖMER FARUK KALE:
    ABD olmasa sen bir Sifirsin 11 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    negzl dumduz ediyor gik diyeni fuzenin gucu 0 0 Yanıtla
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