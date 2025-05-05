Netanyahu, Filistinleri Zorla Göç Ettirmek İstiyor!

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlileri zorla göç ettirmek ve Filistin davasını bitirmek amacıyla savaşı uzattığını söyledi.

Ebu Yusuf, Netanyahu'nun savaşı genişleteceğine ilişkin açıklamasının ardından AA muhabirine konuyu değerlendirdi.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin varlığını "Filistin kanı üzerinden sürdürdüğünü" söyleyen Ebu Yusuf, Tel Aviv hükümetinin "öldürme ile tasfiye politikasına devam ettiğini" belirtti.

Ebu Yusuf, "Netanyahu'nun bu savaşın sürmesini esas alan senaryolar hazırladığını, bu senaryoların temel amacının Filistinlileri zorla göç ettirmek ve Filistin meselesini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu" ifade etti.

İsrail'in, FKÖ ve onun yürütme organı Filistin Ulusal Yönetimini hedef alarak temsil hakkını yok etmeye çalıştığını vurgulayan Ebu Yusuf, Netanyahu'nun kadın, çocuk demeden sivilleri öldürerek Filistinlileri topraklarından sürmeye çalıştığını, bu vahşetin ise tüm dünyanın gözü önünde yaşandığının altını çizdi.

Ebu Yusuf, İsrail'in bu soykırımı ABD'nin desteği ve ortaklığı sayesinde işlediğini ve uluslararası toplumun ise işgali durdurmak, savaşın sona erdirilmesi için baskı yapmak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak konularında yetersiz kaldığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabinenin Gazze'deki soykırım operasyonunun genişletilmesini onayladığını ve kuşatma altındaki bölgeyi işgal etmekte kararlı olduğunu duyurmuştu.

Ebu Yusuf, söz konusu açıklamanın ardından Filistin yönetiminin uluslararası toplumun çeşitli kesimleriyle temaslar kurduğunu, bu temasların savaşın durdurulması ve zorla göçe dair tüm planların reddedilmesi amacını taşıdığını belirtti. Ebu Yusuf, başta Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan olmak üzere, bu pozisyonun Arap ülkeleri ve dünya kamuoyu tarafından desteklendiğini ifade etti.