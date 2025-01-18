Netanyahu: Gazze Ateşkesi Geçici - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze Ateşkesi Geçici

Netanyahu, Gazze ateşkesinin geçici olduğunu ve Trump'ın savaşları yeniden başlatma yetkisi olduğunu belirtti.

18.01.2025 22:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürdü.

Netanyahu, yarın uygulanmaya başlanacak olan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş ABD Başkanı Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti.

"Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız." ifadesini kullanan Netanyahu, "Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum." dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

Kaynak: AA

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