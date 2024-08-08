Gazze'de yaptığı katliamda kaç kişiyi öldürdüğünü "İnanılmaz bir başarı" diye açıkladı - Son Dakika
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Gazze'de yaptığı katliamda kaç kişiyi öldürdüğünü "İnanılmaz bir başarı" diye açıkladı

Gazze\'de yaptığı katliamda kaç kişiyi öldürdüğünü "İnanılmaz bir başarı" diye açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 15 bin Hamas üyesi ve 15 bin sivilin öldüğünü iddia etti. Netanyahu, Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla ''Düşük olduğunu'' öne sürdü.

08.08.2024 20:49
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Gazze Şeridi'nde 40 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlenen saldırılarda 15 bin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyesi ve 15 bin sivilin öldüğünü iddia etti.

Netanyahu, Batı Kudüs'te Time dergisine verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran ile yaşanan gerilim başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran, Hizbullah ve Yemen'deki İran destekli Husiler'in koordineli düzenleyebileceği bir saldırıya karşı koyabilecek güçte olduklarını ileri süren Netanyahu, Tahran'dan gelecek olası misillemede ABD'den yardım isteyip istemeyeceğine yönelik soruyu ise cevapsız bıraktı.

Netanyahu, İsrail'in geçmişte attığı adımların İran'ın uranyum zenginleştirmesini geciktirdiğini ileri sürerek, "İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için her şeyi yapacağız." dedi.

SİVİL KAYIPLARININ DÜŞÜK OLDUĞUNU SAVUNDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü. İsrail Başkanı Netanyahu ise binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybetmesine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 15 bin olduğunu ve 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü.

Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla "Düşük olduğunu" iddia eden Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor. Muhtemelen en zor kentsel savaş koşullarında bire-bir oran, İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı." yorumunda bulundu.

İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüne neden olan bazı yapay zeka sistemleri kullandığına yönelik haberler sorulan Netanyahu, "İstihbarat toplama yeteneklerimize girmeyeceğim." diyerek cevap vermekten kaçındı. Netanyahu, saldırılar sonrası Gazze Şeridi'nde "bölgesel ortakların" desteklediği ve İsrail'in silahsızlandırdığı Gazzeliler tarafından kontrol edilen sivil bir yönetim görmek istediğini söyledi.

ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve İran'ın başkenti Tahran'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılma olasılığını artırdığını ileri sürdü. Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını isterken Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmasını içeren bir mutabakatı da kabul etmeyeceğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarının "İsrail'in bir parçası olduğunu" iddia eden Netanyahu, bölgedeki Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillileri oralardan çıkarmayacaklarını kaydetti. Netanyahu, Gazze'ye saldırılar sonlandıktan sonra Suudi Arabistan ile İsrail'in normalleşmesinin "daha olası hale geleceğini" ileri sürdü.

7 Ekim'de yaşananlardan dolayı özür dileyip dilemeyeceği sorulan Netanyahu, "Elbette, elbette. Böyle bir şeyin olmasından dolayı çok üzgünüm. ve her zaman geriye dönüp, 'Bunu önleyecek şeyler yapabilir miydik?' diyorsun." ifadesini kullandı.

Netanyahu, savaşta oldukları için şu anda 7 Ekim'i soruşturma amacıyla bağımsız bir komisyon kurulamayacağını ancak muharebe sona erdikten sonra kendisi de dahil herkesin gerekli sorulara yanıt vermesi gerektiği yorumunda bulundu.

ABD'de özellikle demokrat seçmenler arasında İsrail'e ilgi azalırken Filistin'e verilen desteğin artmasına ilişkin soruyu da cevaplayan Netanyahu, bunun kendisinin suçu olmadığını savunarak, "Amerikan halkının bazı kesimleri arasında çokça bildirilen destek erozyonunun İsrail ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Daha çok Amerika ile ilgili." yorumunda bulundu.

Ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan Netanyahu, İsrail'e hizmeti düşündüğü sürece bu görevde kalmayı istediğini söyledi.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İsrail, Gazze, İran, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de yaptığı katliamda kaç kişiyi öldürdüğünü 'İnanılmaz bir başarı' diye açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • ozcan ozmercan: Senin hakkından yüce Allah gelecek inşallah. 258 6 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Aynen kanka aynen. 0 0 mrtymn null: Ne zaman gelecek ? Niye bu sınav böyle, eğer bu kaderse Allah'ın planı böyle niye şikayet ediliyor? Ya biraqq 0 0 Sercan Değirmenci: inşallah bekliyoruz 0 0
  • Mehmet Yılmaz: hoşşt 116 3 Yanıtla
  • Doğu Kaymaz: Türkiye neden karışmıyor 48 34 Yanıtla
    mrtymn null: Çala çala para kalmadı karişacak! Herşey ekonomi 0 0
  • Doğu Kaymaz: Uyu ey türk ordusu nereye kadar 48 34 Yanıtla
  • Pelin: Birbiriyle savaşan o iki orduda sizin için büyük bir ibret vardır: Bunlardan biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kâfir olup, karşılarındaki mü’minleri baş gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah, dilediğini yardımıyla destekler ve güçlendirir. Elbette bunda, görecek gözleri olanlar için kesin bir ibret vardır 3 0 Yanıtla

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