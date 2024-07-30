Netanyahu, İsrail-Hamas müzakerelerini çıkmaza soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, İsrail-Hamas müzakerelerini çıkmaza soktu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasında yapılan müzakereleri çıkmaza soktuğu belirtiliyor. Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı geciktirdiği ve Hamas'ı oyaladığı iddia ediliyor. İsrail'in müzakerelerde öne sürdüğü yeni şartlar arasında Gazze Şeridi'nin güvenliği, İsrail ordusunun varlığı ve esirlerin listesi yer alıyor. Netanyahu'nun siyasi olarak iktidarda kalabilmek için anlaşmayı geciktirdiği görüşü savunuluyor.

30.07.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için arabulucular yoluyla yapılan dolaylı müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı çıkmaza soktuğu belirtiliyor.

Hamas ve İsrail arasında arabulucular vasıtasıyla yapılan görüşmeler devam ederken, Tel Aviv yönetimi anlaşmayı geciktirerek Gazze'de daha fazla sivilin öldürülmesi ve esirlerin hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da 28 Temmuz'da yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani katılmıştı.

Hamas dün görüşmelerinden ardından yaptığı açıklamada, "Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık ofisinin açıklamasında ise "Önümüzdeki günlerde ana konularda müzakereler devam edecek." ifadeleriyle müzakerelerin halen devam ettiği bildirildi.

Netanyahu'nun 3 yeni şartı

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde, Netanyahu'nun müzakerelerde öne sürdüğü yeni şartlara ilişkin bilgi verildi.

Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine hareket eden savaşçıların incelenmesi için bir mekanizma kurulmasını, Gazze'nin Mısır sınırında İsrail ordusunun varlığı ve serbest bırakılacak esirlerin listesini" istediği belirtildi.

Yeni önerinin ABD'li yetkililerin ısrarı üzerine geldiği kaydedilen haberde, müzakerelerin ilerlemesini sağlamak amacıyla sözkonusu belgenin sunulduğu aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun anlaşmada köklü bir değişikliğe yol açan güncel önerisini Hamas'ın kabul etmesi konusunda "ciddi şüpheler bulunduğu" ifade edildi.

Netanyahu, müzakerelerin ilerlemesini geciktiriyor

İsrailli askeri uzman ve analist Amos Harel, Haaretz gazetesinde, "Tüm göstergeler, Netanyahu'nun anlaşmaya varma konusunda müzakerelerin ilerlemesini geciktirdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Harel, "İsrail'in cumartesi günü arabuluculara verdiği son cevapta, İsrail'in tavrının büyük ölçüde sertleştiği görülüyor. Müzakerelere yakın güvenlik kaynakları, Hamas'ın (öneriye) olumlu yaklaşma ihtimalinin kuzeydeki (Lübnan) saldırıların artışından bile zayıf olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, yerel bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "Bana öyle geliyor ki Netanyahu oyalanıyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Hamas ile anlaşma yapılması durumunda hükümetten ayrılma tehditinde bulundukları biliniyor.

İsrailli siyasi analistler ve muhalifler, Netanyahu'nun siyasi olarak iktidarda kalabilmek için olası bir anlaşmayı geciktirdiği görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Hamas, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, İsrail-Hamas müzakerelerini çıkmaza soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, İsrail-Hamas müzakerelerini çıkmaza soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement