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Netanyahu: İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusu yerinden etme gibi bir niyeti yok - Son Dakika
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Netanyahu: İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusu yerinden etme gibi bir niyeti yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal veya sivil nüfusu yerinden etme niyetinin olmadığını söyledi. Netanyahu, Hamas'la savaştıklarını ve İsrail ordusunun sivil kayıpları en aza indirmek için çaba gösterdiğini belirtti. Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon ise İsrail'in bu konuda çalıştığını ifade etti.

Netanyahu: İsrail\'in Gazze\'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusu yerinden etme gibi bir niyeti yok
11.01.2024 - 03:55,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal veya sivil nüfusu yerinden etme niyetinin olmadığını söyledi.

Netanyahu, televizyonda yayınlanan ve X platformundaki hesabında paylaştığı İngilizce konuşmasında, "Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum. İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkıyla değil, Hamas'la savaştığını ve bunu tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yaptığını savunan Netahyahu, İsrail ordusunun sivil kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini ileri sürdü.

İsrail ordusunun broşür dağıtarak, telefon görüşmeleri yaparak ve güvenli koridorlar sağlayarak Filistinli sivilleri savaş bölgelerini boşaltmaya teşvik ettiğini, Hamas'ın ise silah zoruyla ve çoğunlukla da ateş açarak Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarını engellediğini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amacımız Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrailli rehineleri serbest bırakmak. Bu başarıldığında Gazze silahtan ve radikallikten arındırılabilir. Böylece hem İsrail hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek olasılığı yaratılabilir."

İsrail HaYom gazetesinin 25 Aralık 2023'te yayınladığı haberine göre, Netanyahu, Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon da "Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız." diye konuşmuştu.

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz." demişti.

Kaynak: AA
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