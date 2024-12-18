Netanyahu'nun Kahire Ziyareti Yalanlandı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Kahire Ziyareti Yalanlandı

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kahire'ye gideceği haberleri yalanlandı, Şeyh Dağı'nı ziyaret ettiği açıklandı.

18.12.2024 00:03
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- Netanyahu'nun Kahire ziyareti yalanlandı

Netanyahu, Şey Dağı'nın ziyaret etti

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri, Netanyahu'nun Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Şeyh Dağı'nı (Hermon Dağı) ziyaret ettiği açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine anlaşması görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği yönünde çıkan haberlerin ardından Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri açıklamada bulundu. Dostri, Netanyahu'nun Kahire'ye gideceği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Söylentilerin aksine Başbakan Netanyahu Kahire'de değil" dedi.

Adı açıklanmayan Arap bir diplomat da, Netanyahu'nun Kahire ziyaretini yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Şeyh Dağı'nı (Hermon Dağı) ziyaret ettiği ifade edilerek, "İsrail ordusunun sahadaki hazırlıklarını gözden geçirdi ve bir sonraki aşama için emirleri belirledi" denildi.

İsrail basını, Netanyahu'nun Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ziyaret ettiğini belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından dağın Suriye tarafını işgal etmişti.

Kaynak: İHA

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