NEVADER'den üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitabı desteği
VAN - Merkezi İstanbul'da olan Nitelikli Eğitim ve Araştırma Derneği (NEVADER), Van ve Hakkari'de üniversiteye hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere kaynak kitabı desteğinde bulunuyor.
İstanbul'da kurulan NEVADER, Türkiye'nin farklı illerinde üniversiteye hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere kaynak kitabı desteğinde bulunuyor. 30 yılık bir geçmişi olan derneğin Hakkari'den başlayarak Türkiye'nin farklı illerinde eğitim çalışması başlattığını ifade eden NEVADER Başkanı Azad Tekin Ulutaş, "Eğitim çalışmasının içeriğinde, Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı öğrencileri için kaynak kitapları getirmek yer alıyor. Yaklaşık 5 yıldır Van, Hakkari ve ilçelerine dağıtılmak üzere bu kaynak kitaplarını getiriyoruz" dedi.
"300 binden fazla kitap dağıttık"
5 yıl içerisinde yaklaşık 300 binden fazla kitap dağıttıklarını vurgulayan Ulutaş, "Temel amacımız kaynak kitapları verip, ihtiyaç sahibi olan başarılı öğrencilerin daha iyi yerleri kazanmalarını sağlamaktır. Hamdolsun LGS birincilerimiz çıktı. YKS sınavında ilk 100'e giren, ilk 200'e giren öğrencimiz oldu. Türkiye tarihinde ilk defa Hakkari'de 27 tıp öğrencisi üniversiteyi kazandı. Van'da da 350 den fazla öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Bu da Türkiye tarihinde bir ilkti. Tabi bu başarı sadece NEVADER'in değil. Asıl iş öğretmenlerde, yöneticilerdedir. Biz kitapları getirdik. Öğretmenlerimiz bu kitpları öğrencilere verdiler ve onları kontrol ettiler. Yoksa bu başarı sadece NEVADER'in değil" ifadelerini kullandı.
"Ailelerin ilgisi büyük"
Kaynak kitapların milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde öğrencilere dağıtıldığının altını çizen Ulutaş, "Milli eğitim müdürlüğündeki hocalarımız, öğretmenlerimiz başarılı öğrencilerin listelerini çıkarıyorlar. Nokta atışı yapılarak öğrencilere kitapları dağıtılıyor. Bizler İstanbul'da kurulmuş olan bir derneğiz. Kimsenin düşüncesine, yapısına bakmadan, ihtiyaç durumunu göz önüne alarak yardımcı oluyoruz. Bu çerçevede velilerin, ailelerin NEVADER'e olan ilgisi büyük. Çünkü bize güveniyorlar. Ben bu duygularla bizlere 5 yıldır bir depo tahsis eden il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak kitapların öğrencilere ulaşması çalışmalarında gönüllü olarak yer aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Talha Abatay ise "Gençlerimizn eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak herkesin isteyeceği bir şey. Bende burada olduğum için çok mutluyum. Günümüzün ekonomik faaliyetlerinde yeni kaynak kitapları bulmak zordur. Gençlere sıfır kaynak hediye etmek, herkesin yapacağı bir şey değil. Bu manada NEVADER'in yaptığı şey çok büyük. Kendilerini kutlamak gerekiyor" dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gören Sevinç Tulay isimli gönüllü de, "Kitaplara ulaşamayan veya kitapları olmayan öğrencilere bir nebze olsun yardım edebilmek bizi mutlu eder. Farklı kitaplara, farklı kaynaklara ulaşabilmek çok zor. Biz de bu noktada zorluk çekiyorduk. Onlara yardımcı olabilmek adına gönüllü olarak buradayız" şeklinde konuştu.
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