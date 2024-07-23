Nevşehir\'de Butik Otelin Terasında Yangın Çıktı

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NEVŞEHİR'de butik otelin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin 10 dakikalık çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Göreme Beldesi'nde meydana geldi. Butik otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, terası kapladı. Otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Teras katında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.