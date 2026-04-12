Nevşehir\'de Filistin\'e Destek Konvoyu

Nevşehir'de, Filistin'e destek için araç konvoyu düzenlendi.

Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği koordinesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi önünde toplanan vatandaşlar araç konvoyu oluşturdu.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir merkezinde tur atan katılımcılar, etkinliği Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi önünde tamamladı.

Dernek Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in uzun yıllardır dünyanın sessiz bakışları altında zulüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Sivillere yönelik şiddetin yaşam hakkına müdahale olduğunu belirten Sesli, "İsrail ve suç ortaklarının Filistin, Lübnan, Yemen, Suriye, İran topraklarında gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlar büyük kayıplara ve acılara sebep olmaktadır. İşgallere, hukuksuz ablukaya, soykırım ve katliama 'dur' demek için buradayız. Tüm dünyaya, bir kez daha harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda dua edildi.