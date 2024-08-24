Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Nevşehir'e iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Nevşehir- Avanos karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 AED 859 plakalı otomobil ile 42 VN 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki otomobilinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.