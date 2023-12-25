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Nevşehir'de Pençe-Kilit Harekatı ve PKK protesto edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Pençe-Kilit Harekatı ve PKK protesto edildi

Nevşehir Genç İHH Teşkilatı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını ve terör örgütü PKK'yı protesto etmek amacıyla etkinlik düzenledi. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine slogan attı ve İstiklal Marşı okudu. Açıklamada, Türkiye'nin teröre karşı başarılı girişimlerini hazmedemeyenlerin terör örgütlerini taşeron olarak kullandığı belirtildi. Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Nevşehir\'de Pençe-Kilit Harekatı ve PKK protesto edildi
25.12.2023 - 18:18,
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Nevşehir'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

Nevşehir Genç İHH Teşkilatınca Tarık Kesekci Parkı'nda terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla "şehide saygı, vatana sadakat" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı, ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına açıklama yapan Sadettin Kemikkıran, Türkiye'nin güçlü hamleleri, iç ve dış politikada terör ve zulme karşı başarılı girişimlerini hazmedemeyenlerin, terör örgütlerini taşeron olarak kullanarak Türk milletine karşı hamle yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına ABD'nin silah, araç ve mühimmat desteğinin bilindiğini aktaran Kemikkıran, şunları kaydetti:

"Milletimiz, bu hain saldırıların arkasında İsrail başta olmak üzere batılı devletlerin olduğunu gayet iyi bilmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Hepimiz Mehmetçiğiz, hepimiz terörle mücadelede ön safta olmaya hazırız, hepimiz düşman ve soysuz taşeronlarına karşı yürümeye hazırız. Vatanımız ilelebet var olacak, ay yıldızlı al bayrağımız ebedi dalgalanacak."

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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